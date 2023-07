Baník musí výš, ale mluvit o Evropě by bylo nabubřelé. V útoku oslabil, míní Komňacký

Minulá sezona ve Fortuna:Lize skončila pro fotbalisty Baníku umístěním ve skupině o záchranu, tedy velkým propadákem. V létě v Ostravě do kádru pořádně řízli a dotáhli příchod rovnou jedenácti hráčů. Na co to bude stačit? Před dnešním duelem v Liberci odpovídá František Komňacký, bývalý trenér, který s Baníkem přesně před 20 lety rozjížděl mistrovskou sezonu.

Na úvod otázka obecně k lize. Může do boje o titul promluvit někdo mimo Spartu a Slavii?

Mohla by do toho promluvit i Plzeň, s pražskými kluby je to trojice, která je výkonnostně i ekonomicky odskočená. Jiného kandidáta nevidím. Mírně tam favorizuju Slavii, ale vloni to bylo podobné a Sparta dokázala, že i z toho druhého místa papírově se dá liga vyhrát. Plzeň bych neodepisoval, došlo k výrazným změnám ve struktuře klubu a noví majitelé budou chtít, aby bojovala o přední příčky.

Vidíte Baník v tom sledu dalších klubů, nebo po minulé sezoně podle vás tak vysoko neskončí?

Horší než v minulé sezoně to být nemůže. Ve skupině o udržení nemá Baník co dělat. Pro fanoušky je to noční můra, aby se tým s takovou kvalitou a zázemím třásl o setrvání v lize. Ale v klubu nastoupili cestu nové filozofie a věřím, že s mladším a dynamičtějším kádrem se Baník posune minimálně do prostřední skupiny. A mohl by pošilhávat po první šestce.

Mluvit otevřeně o útoku na evropské poháry by bylo troufalé?

Já bych to takhle určitě neprezentoval. Nikde jsem ani nezaregistroval, že by z Baníku šla velkohubá prohlášení. První tři místa jsou podle mě daná, o čtvrté, páté nebo šesté místo se dá hrát. Do Evropy eventuálně i přes pohár. Nicméně Baník by se měl soustředit na herní projev a budování perspektivního mužstva. V dalších sezonách si tyto cíle dávat může. Bylo by špatně, kdyby si na to v klubu nemysleli už teď, ale je správně, že o tom nemluví. Baník je ve stádiu přerodu a měl by si klást postupné ambice.

Navíc zabudovat do kádru jedenáct nových hráčů nebude jednoduché a nebude to hned.

Jedenáct je samozřejmě moc. Zdaleka ne všichni do základu promluví, ale svědčí to o tom, že v klubu dochází k obměně. Typologicky přicházejí hráči, kteří by měli být rychlejší, techničtější. Odpovídá to moderním požadavkům, je to správná cesta.

Zatím zřejmě nejzvučnější posilou je záložník Ewerton ze Slavie. Má na to, aby se stal mozkem baníkovské sestavy?

Je to hotový fotbalista, Brazilec. Má techniku, kreativitu, avšak na roli špílmachra a lídra mi připadá příliš introvertní. Na takové pozici bych si představoval českého hráče typu Filipa Kaloče, který to umí usměrnit i slovně a udělá si pořádek. Ewerton je takový štírek, má trošku slabinu v osobních soubojích. Zároveň si myslím, že v naší lize ještě neukázal vše, co v něm je. V Baníku dostane režisérskou funkci a jsem zvědavý, jak to zvládne.

Změny v kádru Baníku Příchody: Jiří Letáček (brankář, Pardubice, hostování se změnilo na přestup), Jakub Markovič (brankář, Slavia), Filip Blažek (obránce, Skalice), Matej Madleňák (obránce, Ružomberok, hostování), Ewerton (záložník, Slavia, hostování), Samuel Grygar (záložník, Inter Milán), Patrick Kpozo (záložník, Tiraspol), Tomáš Rigo (záložník, Slavia), David Fadairo (záložník, Liptovský Mikuláš), Filip Kubala (útočník, Hradec Králové), Abdullahi Tanko (útočník, Varnsdorf). Odchody: Jan Laštůvka (brankář, zůstane v klubu jako trenér), Jaroslav Svozil (obránce, Karviná), Nemanja Kuzmanovič (záložník, Nea Salamina/Kypr), Srdjan Plavšič (záložník, Slavia, návrat z hostování), Muhamed Tijani (útočník, Slavia).

Do útoku přišel Filip Kubala, hráč z regionu. Jak se vám líbí tento tah?

Líbí se mi to, Kubala je šikovný fotbalista. Bohužel si ale myslím, že Tijaniho stejně nenahradí. Baník vstupuje do sezony v útoku slabší, než byl vloni na podzim, a to víme, že i tak měl potíže v koncovce. Přeju si, aby Baník hrál nátlakový fotbal, dával góly. Pokud budou hrát Kubala s Almásim vedle sebe, mohlo by to fungovat, ale jak říkám, nahradit Tijaniho bude těžké.

Značné posílení pro útok by znamenalo, pokud by se ještě podařilo dotáhnout příchod Srdjana Plavšiče.

Rozhodně. Udělal si v Ostravě velké jméno, neskutečně tam pookřál. Zvedl si sebevědomí, ukázal přednosti jako hru jeden na jednoho, centry do vápna. Je to levák, těch nikdy není dost. Baníku by se hodil a bylo by skvělé, kdyby ho klub přitáhl. Je nadstandardní, do mužstva by zapadl i ze dne na den. Je to o Slavii a jednání obou klubů. Jen mám strach, že pokud se to doteď nepodařilo, tak už to nejspíš nevyjde.

V brance skončil zkušený Jan Laštůvka. Bylo na čase?

Ano, léta se zastavit nedají. Honza odvedl velkou práci pro celý region, v Baníku i Karviné. Byla to krásná kariéra, ale ve druhé polovině sezony už bylo cítit, že se občas nějaká chyba vyskytla. V rámci omlazování je dobře, že má Baník tři mladé brankáře. Jsou to hráči s perspektivou, post gólmana podle mě nebude problém.

Je dobře, že důvěru od vedení má i nadále trenér Pavel Hapal? Vloni vystřídal v krizi Pavla Vrbu, ale ani pod ním se tým dlouhodobě výrazně nezvedl.

Mám rád kluby, které s trenéry dokážou pracovat dlouhodobě. V Baníku se jich za posledních deset let prostřídalo hrozně moc, nesvědčí to o práci s koncepcí. A to je špatně. Přimlouvám se za to, aby Pavel dostal více prostoru ukázat, co v něm je. Aby se zase jeho post neřešil třeba hned po nepovedené půlsezoně.

První kolo v Liberci, za týden doma Slovácko a potom venku Plzeň. Není to pro Baník na rozdíl od loňského roku snadný los, co říkáte?

Začátek je samozřejmě důležitý, od toho se vyvíjí celá sezona a atmosféra v klubu. Pokud máte po pěti kolech dva body, nastává trochu panika. Los není jednoduchý, na druhou stranu můžete se v těchto zápasech chytit a rázem se bude mluvit o tom, že Baník jde znovu na špici. První kola sehrají důležitou roli, ale nakonec se to stejně srovná.