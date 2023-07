Šance pro Spartu? Kovář na přípravné turné Manchesteru neodletí

Brankář Matěj Kovář neodletí s fotbalisty Manchesteru United na přípravné turné do USA. Třiadvacetiletý gólman by se tak mohl vrátit do pražské Sparty, kde v minulé sezoně hostoval a pomohl jí k mistrovskému titulu.

Anglický velkoklub dnes zveřejnil na svém webu seznam 31 hráčů, které trenér Erik ten Hag bere do Ameriky. Jedním ze čtyř brankářů je devatenáctiletý Radek Vítek. Dalšími jsou Nathan Bishop, Tom Heaton a Dean Henderson. Gólmanskou sestavu v nejbližší době rozšíří ještě kamerunský reprezentant André Onana, který přijde za 51 milionů eur (1,21 miliardy korun) z Interu Milán jako náhradu za dosavadní jedničku Španěla Davida de Geu. Manchester odehrál v přípravě na novou sezonu zatím dva zápasy a v obou chytal Kovář. Před týdnem absolvoval poločas při vítězství 2:0 nad Leedsem. Dnes udržel čisté konto celých 90 minut a pomohl k výhře 1:0 nad Lyonem.

