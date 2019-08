Fotbalová Slavia přichází o další oporu. Záložník Zmrhal míří do italské Brescie

před 24 minutami

Slavia možná přijde po Miroslavu Stochovi o dalšího krajního záložníka. Jaromír Zmrhal má nakročeno do týmu nováčka italské Serie A.

Jaromír Zmrhal je slávistickým odchovancem, v A týmu působí už osmou sezonu. Záložník, který v pátek oslaví šestadvacáté narozeniny, odehrál v dresu Slavie 186 zápasů, v nichž si připsal 26 branek. V národním týmu zaznamenal třináct zápasů a jeden gól.

O jeho odchodu do zahraničí se spekulovalo už před několika lety, rychlonohý středopolař měl údajně nabídky z německé Bundesligy nebo z ruské ligy. Nyní to vypadá, že zamíří do týmu italské ligy, v jehož dresu se potká s krajanem Alešem Matějů.

Pokud se přestup dotáhne do konce, stane se Zmrhal už čtvrtým fotbalistou, který mistrovský tým v létě opustí. Do Belgie zamířila dvojice afrických stoperů Simon Deli a Michael Ngadeu, do řeckého PAOKu Soluň zamířil Miroslav Stoch, který je levým záložníkem stejně jako Zmrhal.