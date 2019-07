Kodaň postoupili do třetího předkola Ligy mistrů, AIK vypadlo po velkém dramatu

před 3 hodinami

Fotbalisté FC Kodaň postoupili do 3. předkola Ligy mistrů. Možný soupeř pražské Slavie v závěrečném play off o postup do hlavní fáze soutěže v domácí odvetě proti waleskému celku The New Saints nepřipustil drama a po výhře 2:0 venku zvítězil před vlastními diváky 1:0. Ve 3. předkole vyzve Crvenou zvezdu Bělehrad.

Srbské mužstvo sice prohrálo v Helsinkách s tamním HJK 1:2, i to mu však díky triumfu 2:0 doma na postup stačilo. Dál jde i Karabach, který v prvním zápase remizoval v Irsku s Dundalkem 1:1, ale v odvetě zvítězil 3:0. Rosenborg Trondheim doma proti BATE Borisov dohnal ztrátu 1:2 z minulého týdne a po výhře 2:0 postoupil dál. Velké drama zažili diváci ve Stockholmu. Domácí AIK smazalo proti Mariboru nepříznivý výsledek 1:2 ze Slovinska a dotáhlo duel do prodloužení, v němž odskočilo do vedení 3:1. Tři minuty před koncem nastaveného času ale Maribor snížil a díky většímu počtu branek venku se na úkor Švédů protlačil do 3. předkola. Odvetné zápasy 2. předkola fotbalové Ligy mistrů: Mistrovská část: HJK Helsinky - Crvena zvezda Bělehrad 2:1 (0:0), první zápas 0:2, postoupil Bělehrad; Karabach (Ázerb.) - Dundalk (Ir.) 3:0 (1:0), první zápas 1:1, postoupil Karabach; Rosenborg Trondheim - BATE Borisov 2:0 (0:0), první zápas 1:2, postoupil Trondheim; AIK Stockholm - Maribor 3:2 po prodl. (2:1, 1:0), první zápas 1:2, postoupil Maribor; FC Kodaň - The New Saints (Wal.) 1:0 (0:0), první zápas 2:0, postoupila Kodaň. Program 3. předkola fotbalové Ligy mistrů: Mistrovská část: Kluž - Celtic Glasgow, APOEL Nikósie - Karabach, PAOK Soluň - Ajax Amsterodam, Dinamo Záhřeb - Ferencváros Budapešť, Crvena zvezda Bělehrad - FC Kodaň, Maribor - Rosenborg Trondheim. Nemistrovská část: Basaksehir Istanbul - Olympiakos Pireus, Krasnodar - FC Porto, FC Bruggy - Dynamo Kyjev, FC Basilej - LASK Linec. Odvetné utkání 2. předkola fotbalové Evropské ligy: Nemistrovská část: Čukarički (Srb.) - Molde (Nor.) 1:3 (0:2), první zápas 0:0, postoupilo Molde.

autor: ČTK | před 3 hodinami