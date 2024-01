Boleslav má po Kuličovi nového trenéra. Povede ji Holoubek, přichází od reprezentace

Fotbalisty Mladé Boleslavi po odvolání Marka Kuliče povede dosavadní trenér české reprezentace do 19 let David Holoubek. Do středočeského klubu odešel na základě výstupní klauzule ve smlouvě s Fotbalovou asociací ČR (FAČR), která o tom informovala na svém webu.

Vedení středočeského klubu odvolalo Kuliče v minulém týdnu, u mužstva skončili také asistent Pavel Medynský a kouč brankářů Jiří Malík. Sportovní manažer Pavel Hoftych odešel do druholigového pražského Žižkova. Dnes sedmý tým podzimní části prvoligové sezony v tiskové zprávě uvedl, že Holoubkovými asistenty budou Marek Jarolím a Jan Jelínek. Obsazení dalších pozic ve sportovním úseku klub oznámí později. Třiačtyřicetiletý Holoubek už v nejvyšší soutěži vedl pražskou Spartu a Liberec. Trénoval také Ružomberok. Od roku 2020 působil u mládežnických reprezentací.

