West Ham podle listu The Sun uplatnil opci na služby obránce Vladimíra Coufala a prodloužil s ním smlouvu do léta 2025. Český fotbalový reprezentant s tím však prý není ani trochu spokojen, protože by chtěl delší a lepší kontrakt.

Coufal přišel do londýnského klubu v říjnu 2020 z pražské Slavie za šest milionů eur (tehdy přes 162 milionů korun) a patří k oporám momentálně šestého týmu anglické ligy. V Premier League dosud odehrál za West Ham 108 zápasů. V minulé sezoně pomohli se záložníkem Tomášem Součkem "Kladivářům" k vítězství v Evropské konferenční lize.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!