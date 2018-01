Ben Chaim v roli střelecké hvězdy. Při výhře Sparty nad čínským Tchien-ťinem dal dva góly

před 4 hodinami

Letenští na soustředění ve Španělsku zdolali 4:1 třetí tým čínské ligy.

Dama de Noche - Fotbalisté pražské Sparty v jediném utkání na prvním ze dvou soustředění ve Španělsku zvítězili nad třetím týmem uplynulého ročníku čínské ligy Tchien-ťin Čchüan-ťien 4:1. Letenští vedli už v poločase 3:0 a dvě branky si připsal izraelský záložník Tal Ben Chaim.

"Byl to kvalitní zápas a čtyři vstřelené góly jsou opět důležité pro sebevědomí. Doufám, že to takhle bude pokračovat a kluci si budou o něco víc věřit," uvedl pro klubový web asistent trenéra Sparty Radoslav Kováč. "Kluci dokázali do zápasu dostat některé věci z tréninku, ale samozřejmě jsme i pár věcí pokazili a s některými věcmi spokojení nejsme, ale v zápase bylo více pozitivnějších věcí," dodal.

Sparta měla od úvodu navrch a v 18. minutě otevřela skóre, když si na centr od Vatajelua naskočil David Hovorka a přesnou hlavičkou poslal balon do sítě. O pět minut později vedli Pražané už 2:0. Hovorka se změnil v nahrávače, kolmicí vysunul Ben Chaima, jenž si zasekl balon a prostřelil gólmana.

V 26. minutě přidala Sparta třetí trefu. Zahustel ve skluzu přihrál Ben Chaimovi a ten se prosadil podruhé v utkání. Trefil si i v prvním zápase zimní přípravy, v němž Letenští na Strahově rozstříleli druholigové Táborsko 7:2. "Je to dobré hlavně pro něj samotného. Věřím, že mu to pomůže. Důležité je, aby takhle hlavně pokračoval dál a pracoval pro nás," uvedl Kováč.

Po přestávce pátý celek české ligy kontroloval hru a v 65. minutě skóroval počtvrté. Pražané se narážečkou dostali od rohového praporku, Ben Chaim proběhl s míčem až k soupeřově brance a jeho centr zužitkoval Martin Frýdek.

Čínský celek snížil v 76. minutě po chybě sparťanské defenzivy s brankářem Dúbravkou. Za Tchien-ťin Čchüan-ťien nastoupil belgický hvězdný reprezentant Axel Witsel. "Soupeř měl určitou kvalitu, vyzdvihnout musím jejich největší hvězdu Witsela, který je fantastický hráč. Měli tam v útoku také Modesteho, který je hodně silný v soubojích, ale kluci si s ním dokázali poradit, což je velmi dobře. Byl to pracovitý a dobrý soupeř pro nás," prohlásil Kováč.

Přípravné fotbalové utkání v Damě de Noche (Šp.):

Sparta Praha - Tchien-ťin Čchüan-ťien 4:1 (3:0)

Branky: 23. a 26. Ben Chaim, 18. Hovorka, 65. M. Frýdek - 76. Čang Čcheng.

Sestava Sparty: Dúbravka (82. Bičík) - Zahustel (67. Karavajev), Hovorka, Štetina, M. Kadlec - Mavuba (46. Kulhánek), Sáček, M. Frýdek (82. Drchal) - Ben Chaim (70. Mustedanagič), Lafata (57. Plavšič), Vatajelu (86. Dao). Trenér: Stramaccioni.