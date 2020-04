Fotbalisté Sparty odsouhlasili snížení platů. Dostanou až o třicet procent méně

Fotbalisté Sparty se s vedením klubu dohodli na snížení základních platů. Podle internetových stránek letenského celku půjde o 20 až 30 procent podle výše fixní části měsíční mzdy.

Opatření zavedené kvůli dopadům pandemie koronaviru na klub bude v platnosti do obnovení běžného tréninkového režimu.

"Díky vstřícnému přístupu kabiny došlo 1. dubna ke snížení fixních částí výplat fotbalistů A-týmu a vybraných hráčů B-mužstva," uvedla Sparta na webu. Klub k úsporným opatřením sáhl poté, co byly kvůli koronaviru přerušeny fotbalové soutěže v České republice a kvůli nařízení vlády je možné trénovat pouze individuálně.

"Vedení klubu, reprezentované generálním ředitelem Františkem Čuprem a sportovním ředitelem Tomášem Rosickým, s hráči učinilo dohodu, že snížení bude v platnosti do doby, než bude obnoven standardní tréninkový režim," oznámil letenský celek, který jako pátý tým první ligy po Ostravě, Jablonci, Mladé Boleslavi a Zlínu sáhl ke snížení platů.

V Ostravě vedení prvoligového Baníku ve středu oficiálně oznámilo, že v důsledku zachování ekonomické stability zkrátilo o 25 procent mzdy nejen hráčům, ale i všem zaměstnancům klubu a poskytovatelům služeb.

"Dalo se čekat, že něco podobného přijde, ale je to pochopitelný krok. Člověk nemůže nevnímat, co se děje a že problémy s financováním dopadají i na fotbal," řekl kapitán Milan Baroš na webu Baníku.

"S majitelem klubu jsme o tom několikrát diskutovali. Považuju za přirozené, že v této nejednoduché situaci je na nás, na hráčích, abychom ukázali a projevili k Baníku vstřícnost a uskromnili se," doplnil zkušený útočník.

"Takové kroky nikdy nejsou příjemné, ale jsem rád, že jsme se dokázali dohodnout. Fotbal je ve složité situaci, potýká se s výpadky příjmů a celková nálada je v tomto segmentu vzhledem k nejisté budoucnosti momentálně spíše skeptická. Určitá opatření byla nevyhnutelná," uvedl výkonný ředitel klubu Michal Bělák.

Podle něj se krácení mezd v případě hráčů týká prozatím tří měsíců, u ostatních zaměstnanců platí do odvolání. "S hráči si po třech měsících řekneme, co dále. Věřím, že to nebude trvat dlouho a že se nám společnými silami podaří toto nepříjemné období překlenout," podotkl Bělák.

Ke snižování platů podle všeho sáhnou také v Příbrami. "V nejbližších dnech se chci spojit s hráči, těmi staršími i mladšími. Chtěl bych se dohodnout s těmi, kteří mají vyšší platy, na nějaké formě snížení," citoval příbramský web klubového prezidenta Jaroslava Starku.

"U těch, kteří mají minimální příjmy a živí rodiny, by snížení mělo být menší, nebo žádné. Musíme dojít k nějakému rozumnému řešení, je to velice citlivé a individuální," dodal Starka..