Obrat Plzně. Západočeši vyhráli ve Zlíně 2:1, rozhodl Chorý z pokutového kopu

Fotbalisté Plzně vyhráli po obratu ve 24. kole Fortuna:LIgy ve Zlíně 2:1. Další dvě utkání skončila dělbou bodů: Pardubice remizovaly s Českými Budějovicemi 3:3 a Olomouc s Bohemians 0:0.

"Dnes nevyhrál lepší, ale šťastnější tým. Dostali jsme Plzeň do úzkých, ale nemáme ani bod, to mrzí nejvíc," řekl na tiskové konferenci zlínský trenér Jan Jelínek, který je kvůli chybějící licenci veden jako asistent trenéra.

Domácí tým pochválil i hostující kouč. "Hráli velmi dobře, s obrovským nasazením, o to je naše výhra cennější. Nám dělaly problémy jejich nakopávané míče, ale podařilo se nám vývoj otočit," uvedl Michal Bílek.

Zlín, v jehož základní sestavě chyběl zraněný Tkáč, začal nebojácně a brzy byl za svoji aktivitu odměněn. Hrubý poslal ve 13. minutě do brejkové situace Dramého, jehož tvrdou střelu vyrazil brankář Staněk jen do stopera Kaši, od nějž se míč odrazil do sítě.

Plzeň bez nemocného Kopice narážela ve své ofenzivní snaze na kompaktní obranný blok "Ševců", a proto si nevytvořila žádné větší příležitosti k vyrovnání.

Zato domácí mohli své vedení navýšit. Dramé vyslal ve 26. minutě do dalšího brejku Roberta Hrubého, Staněk však tváří v tvář souboj vyhrál a zabránil tak jistému gólu. "Špatně jsem to kopl, chtěl jsem mířit na přední tyč, ale trefil jsem přímo gólmana," zlobil se na sebe Hrubý.

Šlo o důležitý okamžik zápasu, neboť vyrovnání Plzně přišlo ve 39. minutě z první vážnější akce. Kaša po centru hlavičkoval do břevna, ve vápně se nejlépe zorientoval Beauguel a dal svůj 11. gól v sezoně nejvyšší soutěže. Spolu s ostravským Almásim ztrácí na nejlepšího ligového střelce Jurečku ze Slovácka pouze jeden zásah.

Krátce po změně stran srazil Dramé Havlův centr v pokutovém území rukou, sudí Černý bez váhání nařídil pokutový kop, který bezpečně proměnil střídající Chorý. Sedmadvacetiletý útočník se trefil ve druhém kole po sobě a ve čtvrtém z posledních pěti.

Psychická výhoda byla na straně Viktorie, nicméně Zlín se nevzdával, bojoval ze všech sil a snažil se o vyrovnání. Vytvořil si tlak, plzeňská obrana byla v jednom kole. I přes územní převahu se ale v rušném závěru k šanci na vyrovnání nedostal. Zlín prohrál druhé kolo za sebou. "Uskákali jsme to a nepustili je do šance," konstatoval Bílek.

Olomouc pohrdla pokutovým kopem

Olomouc remizovala s Bohemians 1905 bez branek. Blíže vítězství byli domácí, jenže v závěru prvního poločasu Ondřej Zmrzlý neproměnil penaltu a dvakrát hosty zachránila branková konstrukce. Týmy nevyhrály třetí kolo po sobě. Sigma doma v nejvyšší soutěži neprohrála počtvrté v řadě a v neúplné tabulce se posunula na sedmé místo. Pražané bodovali venku poprvé od září po sérii osmi ligových porážek a poskočili na 12. příčku.

"Výkon v dnešním zápase nebyl vůbec špatný. Je na čem stavět, ale sráží nás koncovka a efektivita. Kvůli tomu pak nemáme potřebné body k tomu, abychom měli více klidu," řekl na tiskové konferenci domácí trenér Václav Jílek.

První náznak šance přišel ve 12. minutě, kdy Chytil na malém vápně hlavou jen těsně promáchl Chvátalův centr z pravé strany. Zhruba v polovině prvního poločasu se pak ke dvěma střelám zpoza vápna odhodlali domácí, jenže Breite branku přestřelil a Chytil zamířil vedle pravé tyče Valešovy branky.

Po půlhodině už se domácí prosadili, hlavička Chytila však nemohla být uznána, protože se olomoucký útočník nacházel v době centru v ofsajdovém postavení. O pět minut později zamířil z uctivé vzdálenosti jen do středu branky hostující Beran. Aktivní Chytil se dostal k dalšímu zakončení ještě před koncem poločasu, brankář "Klokanů" Valeš jeho pokus na zadní tyč zneškodnil. Hostující gólman si tak dal stylový dárek k nedělním 32. narozeninám.

Dvě minuty před koncem poločasu zahrál ve vlastním vápně rukou Köstl a rozhodčí Berka nařídil pokutový kop pro Olomouc. Valeš však vystihl Zmrzlého úmysl a pokus k levé tyči chytil.

"Měli jsme aktivní vstup do utkání, ale méně brankových příležitostí než v minulém zápase. Přesto byly dvě nebo tři šance stoprocentní. Že se nepromění penalta, to se stává. Je jen trochu s podivem, že je to už čtvrtá nebo pátá penalta v řadě," uvedl Jílek.

Na začátku druhého poločasu poslal přízemní míč do malého vápna Růsek, Chytil na něj znovu těsně nedosáhl. Po 10 minutách druhého poločasu prověřil domácího brankáře Macíka utaženou střelou do středu branky Květ.

K ohrožení branky se poté dostali také domácí, hlavička Růska nejdříve zamířila do břevna a poté hostující obránci zablokovali pokusy Zmrzlého i Růska. Stejně pak dopadly střely hostujícího Květa a Marečka uvnitř pokutového území.

Čtvrthodiny před koncem zápasu si naskočil na rohový kop Beneš, jeho hlavička ke smůle domácích zamířila jen do tyče. Těsně po vypršení základní hrací doby vytvořili hostující hráči před brankou Sigmy velký závar, ani natřikrát se jim ale míč do sítě přes blokující hráče dostat nepodařilo. V nastavení ještě zajímavě mířil z přímého kopu Bederka, jeho pokus skončil těsně nad brankou.

"Pro nás je to cenný bod, protože Sigma měla většinu utkání značnou převahu. Doufám, že to hráčům pomůže, protože hlavně směrem dopředu se na nás nepříjemná série výsledků projevuje. Naše absence a poslední výsledky se projevují na naší nervozitě. Nedostáváme se tolik do hry a i gólových příležitostí potom máme málo. Ve vyrovnané tabulce je tlak na zvládnutí závěru sezony ještě o to větší," prohlásil trenér "Klokanů" Luděk Klusáček.

Hanáci doma v lize prohráli jediné z 18 utkání s Bohemians, na druhé straně je však nezdolali třikrát za sebou, a navíc jim při tom nevstřelili gól. Sigma je s devíti nerozhodnými výsledky spolu s Jabloncem a Hradcem Králové remízovým "králem" nejvyšší soutěže.

Fotbalisté Pardubic ve 24. kole první ligy v domácím azylu v pražském Ďolíčku remizovali s Českými Budějovicemi v přestřelce 3:3 a ve čtvrtém vzájemném souboji v nejvyšší soutěži poprvé bodovali. Hosté dokázali v utkání třikrát vyrovnat, když na branky Tomáše Solila, Kamila Vacka a z penalty Cadua odpověděli Jakub Hora, Lukáš Havel a v 87. minutě Benjamin Čolič.

Přestřelka bez vítěze

Pardubičtí v lize počtvrté za sebou nevyhráli a na tři body v domácím azylu čekají už 10 duelů. Východočeši v neúplné tabulce zůstali na předposledním 15. místě, mají ale k dobru odloženou dohrávku v Liberci. Dynamo popáté z posledních šesti kol remizovalo a zůstává jediným týmem v ligovém ročníku bez venkovního vítězství. V tabulce je šesté.

"V naší situaci jsme chtěli v každém případě tři body. Ve finále je to asi spravedlivá remíza, ale pro nás s hořkým koncem. Tři body by byly zlaté. Jsme zklamaní," řekl na tiskové konferenci pardubický trenér Jaroslav Novotný, který vede mužstvo s Jiřím Krejčím.

Oba týmy vyběhly před výkopem na trávník ve žlutých trikách na podporu Ukrajiny proti ruskému útoku. Jihočeši sice v první půli častěji drželi míč, ale nebezpečnější byli zpočátku Pardubičtí. V osmé minutě Kostkovu tečovanou střelu vyrazil Vorel. V 21. minutě podržel hosty brankář znovu, když vytáhl Matějkovu ránu z úhlu pod břevno.

V 27. minutě už Východočeši vedli. Cadu se elegantně protáhl po levé straně a jeho přihrávku zblízka pohotově usměrnil do sítě za Vorla Solil. Pardubický záložník si připsal třetí gól v ligové sezoně a Východočeši ve čtvrtém duelu jarní části poprvé skórovali.

Dynamo po inkasované brance výrazně přidalo. Za čtyři minuty mohl odpovědět Mršič, ve velké šanci ale jen trefil Letáčka. Srovnat se Jihočechům povedlo až ve 45. minutě, kdy z dálky napřáhl Hora a domácí brankář na jeho ránu nestihl zareagovat.

"Podle mě je to v mé kariéře první gól, který jsem dal zpoza vápna. I trenéři mě furt nutí, abych střílel, protože střelu mám dobrou. Ale já furt říkal, že to potřebuji do vápna. Dnes to tam zapadlo hezky. Trochu to zaplavalo, gólman si na to trochu sáhl. Jedna z těch hezčích tref. Minulou sezonu v Polsku jsem ale dal ještě hezčí," řekl Hora.

Nerozhodný stav vydržel po změně stran jen necelých pět minut. Huf ve vápně se štěstím dostal míč až k Vackovi a ten zblízka k tyči překonal Vorla. Čtyřiatřicetiletý středopolař se dočkal první soutěžní trefy v pardubickém dresu.

Jihočeši ale opět dokázali poměrně brzy srovnat. V 53. minutě ještě Letáček po Tomlově přizvednutí zabránil vlastní brance, ale na začátku 58. minuty už nedosáhl na Havlovu hlavičku po Mršičově centru z přímého kopu.

I na těžkém terénu se hrál ofenzivní fotbal s řadou šancí. Po hodině hry mohly Pardubice potřetí vést, ale Matějka po centru hlavou těsně minul. V 62. minutě po Havlově zákroku ve vápně upadl domácí Solil a sudí Zelinka šel po zásahu videorozhodčího souboj přezkoumat k monitoru. Kvůli technickým problémům si nakonec situaci prohlédl u televizního kameramana a po osmiminutové prodlevě nařídil penaltu, kterou s přehledem proměnil Cadu. Brazilský univerzál skóroval počtvrté v ligovém ročníku.

"Pauza před penaltou byla dlouhá, bylo to frustrující, ale jsem rád, že jsem to zvládl. Poslední penaltu jsem neproměnil, takže jsem je hodně trénoval. Jsem šťastný, že se to povedlo," uvedl Cadu. "Když tam stojíte v téhle zimě skoro 10 minut, je to nepříjemné. Pan Zelinka říkal, že dostal informaci do sluchátek a musí se jít podívat," poznamenal Hora.

Krátce poté minul hostující Škoda, na druhé straně se dvakrát neprosadil střídající Černý. Domácí to následně mrzelo. Po Solilově faulu zahrával v 87. minutě přímý kop z nebezpečné pozice českobudějovický Čolič a balon zatočil přesně k tyči. Bosenský obránce se trefil podruhé v ligové sezoně. Pardubičtí už si vedení nedokázali vzít zpět ani v desetiminutovém nastavení, v němž měli pět rohů.

"Do druhého poločasu jsme šli s tím, že začíná nové utkání a musíme se pokusit vstřelit další branky. To se nám podařilo. Ale vždy poté, co jsme vstřelili branku, jsme vypadli z role a soupeř vždy vyrovnal," uvedl Novotný.

"Padlo šest branek, pro oka diváka dobré, pro trenéra naopak. Jestliže dokážeme dát tři góly venku, měli bychom to dotáhnout do vítězného konce. Mrzí mě druhý a třetí inkasovaný gól, to jsou polovlastní góly, nesmysly. Na druhou stranu když jsme třikrát prohrávali, musíme být s bodem spokojeni a brát ho," řekl českobudějovický trenér David Horejš.

24. kolo první fotbalové ligy:

Fastav Zlín - Viktoria Plzeň 1:2 (1:1)

Branky: 13. vlastní Kaša - 39. Beauguel, 50. Chorý z pen. Rozhodčí: Černý - Caletka, Hájek - Hrubeš (video). ŽK: Hrubý, Conde, Vraštil - Kalvach, Chorý, Káčer. Diváci: 3312.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov - Conde - Dramé (85. Hrdlička), Hrubý (87. Kolář), Janetzký (85. Hellebrand), Hloušek (85. Chwasccz) - Vukadinovič (87. Fillo). Trenér: Kalivoda.

Plzeň: Staněk - Holík, Kaša, Hejda, Havel - Bucha (90.+1. Káčer), Kalvach - Sýkora, Čermák (46. Chorý), Mosquera (84. Pernica) - Beauguel (76. Šulc). Trenér: Bílek.

Pardubice - České Budějovice 3:3 (1:1)

Branky: 27. Solil, 50. Vacek, 71. Cadu z pen. - 45. Hora, 57. Havel, 87. Čolič. Rozhodčí: Zelinka - Podaný, Líkař - Ondráš (video). ŽK: Hora (Budějovice). Diváci: 645.

Pardubice: Letáček - Kostka, Hranáč, Toml, Cadu - Jeřábek - Huf (80. Černý), Vacek, Solil, Rezek (58. Lupač) - Matějka (80. Akosah-Bempah). Trenér: Novotný.

Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Králik, Havel, Novák (59. Skovajsa) - Hellebrand (86. Hais), Hora - Van Buren, Škoda (90.+3 Čavoš), Mršič - Mihálik. Trenér: Horejš.

Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905 0:0

Rozhodčí: Berka - Kubr, Machač - Julínek (video). ŽK: Zahradníček - Köstl. Diváci: 2678.

Olomouc: Macík - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý - Daněk (81. Vaněček), Breite, González, Růsek (61. Zahradníček), Navrátil (61. Matoušek) - Chytil. Trenér: Jílek.

Bohemians: Valeš - Köstl, Bederka, Křapka, D. Hašek - Dostál (90.+2 Bartek), Mareček (83. Koubek), Petrák, Beran (61. Vaníček) - Puškáč (83. Ugwu), Květ (90.+2 Krch). Trenér: Klusáček.