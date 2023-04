Sparta - Slavia 2:3. Letnou zmrazil pět minut před koncem gól Ogbua

To, co na co už několik týdnů čekali fanoušci nejen obou aktérů utkání, ale i všichni příznivci českého fotbalu obecně, je tady. Do konce základní části fotbalové Fortuna:Ligy zbývají čtyři utkání, poté bude následovat pět duelů nadstavby. Nastal tak správný čas na největší duel v českých luzích a hájích - derby pražských "S". Sparta na jaře dominuje a dokázala nejen smazat ztrátu rivala, ale dokonce ji před týdnem předběhla. Slavia zase nečekaně venku ztrácí, může ale spoléhat na podzimní derby. Utkání rivalů okořeněné bojem o titul slibuje nevšední podívanou. Podle bývalého brankáře Sparty Davida Bičíka jsou favoritem letenští.