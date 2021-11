Extrémní talent. Admira Mödling si pochvaluje posilu z Bohemians

Fotbalista Jan Vodháněl na konci roku skončí v Bohemians 1905, kde od února nenastupoval, a jako volný hráč zamíří do Admiry Mödling. Rakouský klub podle svého webu se čtyřiadvacetiletým záložníkem v lednu podepíše dlouhodobou smlouvu.

Vodháněl se naposledy objevil v sestavě "Klokanů" v minulé sezoně v únorovém utkání 18. ligového kola proti Brnu. Podle trenéra Bohemians Luďka Klusáčka odchovanec Mladé Boleslavi v Ďolíčku oznámil, že nemá důvěru v kouče, sportovního ředitele ani vedení klubu a chce odejít.

Předtím bývalý reprezentant do 20 let s Bohemians neprodloužil smlouvu, přestože vedení prý akceptovalo jeho podmínky a stal by se nejlépe placeným fotbalistou novodobé historie vršovického klubu. Navrhovaný kontrakt podle sportovního ředitele Miroslava Držmíška obsahoval i výstupní klauzuli podle hráčových představ. V létě Pražané neúspěšně jednali o Vodhánělově přestupu do Plzně.

Krajní záložník v nejvyšší soutěži za Mladou Boleslav a Bohemians, kam přišel v létě 2018 z druholigové Vlašimi, odehrál 56 zápasů, z toho 54 za "Klokany". Připsal si pět gólů a tři asistence.

"V Janovi jsme získali extrémně talentovaného hráče. V české lize už nasbíral mnoho zkušeností a ukázal, co dokáže. V poslední době dáváme šanci hodně mladým hráčům, ale současně je důležité, abychom přivedli i zkušenější fotbalisty, od kterých se mladí budou učit. Doufáme, že také od Jana," řekl sportovní ředitel Admiry Marcel Ketelaer.