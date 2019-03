Dukla cítí křivdu. A nejen kvůli penaltě, kterou si vymodlil "hrubián" Poznar

před 2 hodinami

Podle fotbalové Dukly Praha rozhodčí hrubě ovlivnili v její neprospěch sobotní utkání 24. ligového kola ve Zlíně. Klub z Julisky se cítí poškozen třemi verdikty včetně penalty v nastavení, z níž domácí Tomáš Poznar vstřelil vítězný gól na 2:1.

První závažné chyby se hlavní rozhodčí Zbyněk Proske podle Dukly dopustil v 21. minutě, kdy uznal gól na 1:0, který trefou do vlastní branky zaznamenal hostující Ivan Ostojič. Pražané tvrdí, že všemu předcházel Poznarův hrubý faul. Zlínský útočník podle nich udeřil soupeře loktem do hlavy, Ostojič poté v pádu zasáhl balon nohou a srazil si ho do sítě.

Další dvě křivdy cítí Dukla za verdikty v závěru nastavení. Nejprve podle Pražanů Proske v 95. minutě nařídil přímý kop pro Zlín za neexistující faul hostujícího Davida Douděry. Z následné akce po rozehrání pak podle nich hlavní sudí chybně odpískal penaltu pro domácí za souboj hostujícího Jana Holendy s Poznarem.

"Holenda nechal ruce na zádech Poznara, který se podlomil v momentě, kdy míč uviděl vysoko nad jejich hlavami. Pokud by hráč Holenda fauloval (strčení rukama), musel by Poznar vletět po hlavě do branky a v případě zatažení za dres by toto muselo být znatelné ze záznamu. V tomto případě to vidíme jako jasné filmování hráče Poznara a špatně odpískaný pokutový kop," uvedla Dukla v prohlášení na webových stránkách.

Poznara sice ve čtvrtek disciplinární komise potrestala dvouzápasovým zákazem startu za zákrok loktem v předchozím kole v Ostravě, ale verdikt ještě nenabyl právní moci, takže zlínský útočník mohl hrát. "Je zarážející, že si hráč Poznar v zápase počínal natolik hrubě, když několik dní zpět byly jeho podobné přestupky řešeny disciplinární komisí," uvedla Dukla.

Pražané po prohře ve Zlíně, kde nebyl k dispozici videorozhodčí, zůstali na posledním místě ligové tabulky.