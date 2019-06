Domluveno. Trávník míří do Sparty, Jablonec zinkasuje více než 40 milionů korun

před 1 hodinou

Fotbalová Sparta mohutně posiluje. Dalším ofenzivním úlovkem letenské ofenzivy by se měl stát jablonecký záložník Michal Trávník.

Dohoda je na světě, zbývá už jen doladit detaily transferu. Pokud se nestane nic neočekávaného, pětadvacetiletý Trávník se během následujících dní stane další posilou Sparty. Aktuálně.cz to potvrdil zdroj dobře obeznámený s děním v klubu.

Už neoficiální informace hovoří o tom, že by se měla přestupová částka vyšplhat na 40 milionů korun, jako součást dohody pak padá do úvahy přestup Bogdana Vatajelu plus další finanční bonusy.

Trávníkův příchod dává smysl i v tom směru, že sám hráč má s novým trenérem Václavem Jílkem velmi dobré vztahy ještě ze společného působení u jednadvacítky. Pro Trávníka je tak smlouva na Letné ideálním angažmá.

Naopak Sparta bude těžit z toho, že ji příchod odchovance Slovácka pomůže vyřešit personální krizi ve středu zálohy, se kterou se na Letné momentálně potýkají. Bořek Dočkal se po operaci vrátí až na podzim a nejasná je budoucnost Guélora Kangy.

Ten byl sice nejlepším sparťanským hráčem uplynulého ligového ročníku, nicméně na muže, který kupí jeden průšvih za druhým, má vedení Sparty lukrativní nabídku: chorvatské Dinamo Záhřeb za něj nabízí 2,5 milionu eur, tedy skoro 70 milionů korun.

I vzhledem k neúspěšné sezoně je Sparta v letním přestupovém okně mimořádně aktivní. Už dříve získala útočníka Libora Kozáka z Liberce, norského krajního obránce Andrease Vindheima a talentovaného záložníka z Brna Ladislava Krejčího.