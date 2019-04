Dobré zprávy. Lischka se po operaci srdce vrací k tréninku

před 43 minutami

Fotbalista Jablonce David Lischka se necelé tři měsíce po operaci srdce vrátil k tréninku. Severočeský klub na svém webu uvedl, že se jednadvacetiletý obránce připojil k týmu a v letní přípravě bude bojovat o místo v kádru aktuálně čtvrtého celku tabulky.

"Je to úžasná euforie. Po těch všech pádech, které jsem zažil, zase přišly dobré zprávy. Zavládla u mě taky nová motivace, velká chuť se do toho kolotoče zase vrátit, strašně mi to chybělo. Možná, že ta pauza mi pomohla i v tom, že o to větší radost mám, že jsem zase zpátky v tom procesu a můžu být zase s klukama na hřišti," řekl Lischka.

Na Lischkovy problémy se srdcem se přišlo při prohlídce ve Spartě, kam měl v zimě z Jablonce zamířit. Nakonec z přestupu sešlo a reprezentant do 21 let musel přerušit kariéru. V únoru podstoupil čtyřhodinovou kardiochirurgickou plastiku aortální chlopně.