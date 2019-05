Po pěti titulech v Plzni končí. Záložník Kolář si hledá nové angažmá

před 47 minutami

Fotbalový záložník Daniel Kolář odehrál v nedělním ligovém souboji proti Ostravě poslední zápas v dresu Viktorie Plzeň. Třiatřicetiletému středopolaři vyprší na konci června smlouva a o jeho dalším angažmá není v tuto chvíli jasno. Klub o tom informoval na svém webu. Po duelu s Baníkem se s Plzní rozloučil rovněž Marek Bakoš, který ukončil kariéru.

Kolář přestoupil do Plzně v roce 2008. O osm let později odešel do Gaziantepsporu, ale na jaře 2017 v Turecku skončil a vrátil se zpátky k Západočechům. S Viktorií oslavil pět mistrovských titulů, dva české Superpoháry a jednou domácí pohár. Byl také u všech tří účastí v základní skupině Ligy mistrů.

"Za dobu, co jsem mohl být v Plzni, jsem zažil tolik nezapomenutelných zážitků. Je to etapa mého života, na kterou budu vždy vzpomínat rád. Budu vzpomínat na fanoušky, hráče, trenéry, šéfíky, na krásné zápasy. Opravdu jen v dobrém," řekl Kolář, který v 325 soutěžních utkáních za Plzeň zaznamenal 83 branek.

"Fanouškům Viktorky bych chtěl vzkázat, aby měli s klukama trpělivost. Aby nadále stáli po jejich boku, protože je čím dál tím víc budou potřebovat a věřím tomu, že kluci budou dělat vše pro to, aby byli nadále úspěšní," prohlásil někdejší reprezentant.

Bývalý sparťan v závěrečném kole nadstavbové skupiny o titul nastoupil proti Ostravě (1:1) v základní sestavě poprvé od 24. září. Od začátku sezony ho trápilo zranění. V listopadu podstoupil operaci Achillovy šlachy, kvůli níž zmeškal téměř celý zbytek ročníku.

Podle něj prožila Viktoria povedenou sezonu. "Byla Liga mistrů, přímý postup. Krásní soupeři v Lize mistrů, pak Evropská liga. Druhé místo v lize. Z pohledu týmu velmi úspěšná sezona. Jsem rád, že jsem toho byl součástí, bohužel už ne na hřišti," uvedl Kolář.