Fotbalista Řepka nastoupil do vězení, s novináři se bavit nechtěl

před 3 hodinami

Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka dnes nastoupil do vězení, kde si má odpykat dvouapůlroční trest za zpronevěru, internetové útoky a maření úředního rozhodnutí. Do pražské ruzyňské věznice dorazil pětačtyřicetiletý sportovec krátce po 13.30. Uvedl to server Blesk.cz. Na Řepku před branami věznice čekala zhruba dvacítka novinářů, fotbalista však nástup nekomentoval.

Pravomocný verdikt pražského městského soudu si někdejší obránce Sparty či West Hamu vyslechl letos v dubnu. Odvolací senát mu uložil dvouleté vězení za zpronevěru luxusního vozu a internetové útoky na svou druhou exmanželku, které spočívaly ve smyšlených erotických inzerátech. V květnu přibyl Řepkovi další půlrok za mřížemi za to, že opakovaně sedl opilý za volant a ve zkušební době podmíněného odsouzení se dopustil dalších trestných činů. Bývalý obránce čelil také dvěma obžalobám kvůli neplacení výživného na děti. V Brně se zpovídal kvůli alimentům na syna z druhého manželství. Soud ho před dvěma týdny nepravomocně osvobodil. Řepka částku dodatečně uhradil, byť nižší, než jaká byla v návrhu. V Praze se obžaloba týkala výživného na syna z prvního svazku, soud ale trestní stíhání před nedávnem zastavil. Přehled Od fotbalových blikanců až na Ruzyň. Projděte si eskapády Tomáše Řepky

autor: ČTK | před 3 hodinami