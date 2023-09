Další Vrbův debakl, od Baníku dostal Zlín pět gólů. Liberec hrál doma 3:3 s Teplicemi

Bída Zlína ve fotbalové Fortuna:Lize nekončí. Tým kouče Pavla Vrby po minulé porážce 1:7 od Plzně prohrál v 9. kole tentokrát 1:5 v Ostravě s Baníkem a zůstává poslední. Slovácko zdolalo 2:0 Karvinou, Mladá Boleslav vyhrála 2:1 v Českých Budějovicích a Liberec remizoval po divokém průběhu 3:3 s Teplicemi.

Ostravané měli nástup do zápasu zcela ve své moci. A nejen díky rychlému gólu v 11. minutě, k němuž přispěla i trocha štěstí. Boulův centr do vápna totiž jeden ze zlínských hráčů tečoval před Ewertona a jeho bomba i přes Rakovanovu teč zapadla pod břevno.

Domácí byli v první půlhodině jednoznačně lepší a vytvořili si několik dalších šancí. Pokaždé ale chyběl kousek, ať Buchtovi nebo Kubalovi, jindy hasila problémy na poslední chvíli zlínská defenziva.

Tlak Baníku však postupně ochaboval a hosté začali hrozit. Na rozdíl do soupeře prokázali vysokou efektivitu a z první rány na branku ve 38. minutě vyrovnali. Simerský se odhodlal ke střele ze zhruba 20 metrů a míč se od tyče odrazil do sítě. Ostrava tak v pátém domácím utkání ligové sezony poprvé inkasovala.

Opaření domácí se znovu zvedli po přestávce. Kubala se v 50. minutě otočil s míčem v šestnáctce a pohotovým obstřelem vrátil Ostravě vedení. Dočkal se premiérového ligového gólu za Baník.

Za dalších sedm minut mohl po akci Ewertona přidat druhý gól, jenže z malého vápna nezakončil, a tak odražený míč volejem poslal k tyči až Rigo. I pro něj to byla první branka v Ostravě.

Odpor Zlína definitivně padl. Baník opanoval hru a v 64. minutě po Kpozově přihrávce přidal Kubala pohotovou trefou z voleje svůj druhý zásah.

Tanko si pak po průniku Jurošky počkal na pohyb gólmana a bombou pod břevno popáté zavěsil. Nigerijský útočník se v ligovém ročníku trefil počtvrté.

Karviné změna trenéra nepomohla

Karvinou vedl po pondělním odvolání trenéra Tomáše Hejduška do utkání na Slovácku Lubomír Luhový, který však i při předchozích zápasech oficiálně plnil roli hlavního kouče, byť ve skutečnosti byl asistentem.

Hned první akce zápasu rozveselila tribuny v Uherském Hradišti. Havlíkův centr srazil Bederka jen před sebe, kde volný Holzer z osmi metrů otevřel skóre. Vedení Slovácka mohl v 10. minutě navýšit Petržela, ale prováhal pravý okamžik ke střele.

Krásnou akci předvedli domácí v 18. minutě. Po levé straně pronikli Kadlec s Havlíkem, míč se po centru Holzera dostal ve vápně k Valentovi, který neměl problém jej uklidit do sítě.

Slezané se častými výpady do domácí obrany snažili vytvořit střelecké příležitosti, ale na zformovanou defenzivu recept hledali jen těžko. Tvrdá střela Akinyemiho ve 30. minutě se stala ojedinělým pokusem, který zlikvidoval Heča.

Domácí měli hru pod kontrolou, třetí gól visel ve vzduchu zejména po šanci Vechety ve 38. minutě a Kalabišky v samém závěru první půle.

Po přestávce Slovácko ubralo na tempu a dovolilo soupeři vyvinout větší útočnou aktivitu. Heča musel být v pohotovosti zejména při centrech a střeleckých pokusech, které zblokovali domácí obránci.

V 66. minutě mohl po brejku přidat pojistku Petržela, ale střílel nad. Z protiútoku zabránil gólu kapitán Kadlec, když na brankové čáře vykopl míč po střele střídajícího Ivána.

Slovácko další komplikace nepřipustilo, v závěru sice Ezeh skóroval, ale střele předcházel faul útočníka hostí, a tak gól nebyl uznán. Karviná prohrála i pátý venkovní zápas v této ligové sezoně.

Přestřelka u Nisy bez vítěze

Už v úvodním poločase padlo v Liberci pět branek. První dvě vstřelily během prvních jedenácti minut Teplice. Zpoza šestnáctky se nejprve prosadil Knapík a poté podobně i bývalý liberecký záložník Havelka.

Slovan snížil v 19. minutě, kdy si Chaloupek ve skluzu srazil do vlastní branky centr Ghaliho. Ten o chvíli později nepotrestal promáchnutí gólmana Grigara a minul odkrytou branku.

Domácí srovnali ve 27. minutě. Rabušicovu zblokovanou střelu Mikula posunul na Doumbiu a ten z voleje zamířil přesně.

Liberečtí ještě do přestávky skóre otočili. Tuptu sice vychytal Grigar, ale ve 39. minutě se výstavní střelou o břevno prosadil Varfolomejev. Devatenáctiletý ukrajinský středopolař se dočkal premiérové branky v české nejvyšší soutěži.

Na začátku druhého dějství domácí Purzitidis v šestnáctce zastavil Filu a rozhodčí Kotala po kontrole u videa nařídil pro Teplice pokutový kop. Ten v 51. minutě proměnil Fila.

Hostující tým v 73. minutě oslabil Hronek, který za tvrdý faul na střídajícího Višinského dostal druhou žlutou a následně červenou kartu. Liberečtí z přesilovky mohli rozhodnout. Po Grigarově nepovedeném výkopu postupoval na branku střídající Okoh, jenže těsně minul. Čtyřicetiletý gólman pak výtečně zneškodnili i dva pokusy Višinského.

Radost Jihočechů netrvala dlouho

Mladá Boleslav začala na jihu Čech skvěle. Hned ve 2. minutě po Matějovského centru sice nezakončil přesně v dobré pozici Kubista, vzápětí se však už svěřenci trenéra Kuliče, který za Dynamo hrával, radovali. Pulkrab se tlačil důrazně za míčem, srazil se s českobudějovickým brankářem Janáčkem a balon se dostal k zakončujícímu Kostkovi.

Domácí do konce poločasu více drželi míč, ale na soupeře nic nevymysleli. Podobně vypadalo i druhé dějství. Jihočeši se snažili najít cestu k mladoboleslavské brance, ale málokdy se jim to povedlo. V 52. minutě po Aliho centru míč jen lehce sjel po břevnu do autu.

Dynamo srovnalo v 75. minutě. Adediran přetlačil v souboji Fulneka, poslal prudký centr před branku, kde se hlavou prosadil Ondrášek.

Euforie Dynama z vyrovnání však neměla dlouhého trvání. O osm minut později tečoval Suchomelovu střelu bránící Trummer a Janáček podruhé inkasoval.

9. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - FC Zlín 5:1 (1:1)

Branky: 50. a 64. Kubala, 11. Ewerton, 57. Rigo, 82. Tanko - 38. Simerský. Rozhodčí: Radina - Nádvorník, Machač - Starý (video). ŽK: Pojezný - Janetzký, Fantiš. Diváci: 7786.

Ostrava: Letáček - Ndefe (68. Juroška), Lischka, Pojezný, Kpozo - Buchta, Boula (68. Šín), Rigo (77. Kaloč), Ewerton - Tanko (83. Klíma), Kubala (68. Almási). Trenér: Hapal.

Zlín: Rakovan - Cedidla (61. Kovinič), Didiba, Simerský, Kolář - Reiter, Fantiš (85. Vukadinovič), Janetzký, Tkáč (72. Bužek), Pidro (72. Čelůstka) - Žák (61. Slončík). Trenér: Vrba.

Slovan Liberec - FK Teplice 3:3 (3:2)

Branky: 19. vlastní Chaloupek, 27. Doumbia, 39. Varfolomejev - 9. Knapík, 11. Havelka, 51. Fila z pen. Rozhodčí: Kotala - Kotík, Dresler - Kocourek (video). ŽK: Doumbia - Mareček, Hronek, Jukl, Jásir. ČK: 73. Hronek. Diváci: 2327.

Liberec: Vliegen - Mikula (84. Preisler), Chaluš, Purzitidis (83. Hudák) - Fukala, Doumbia, Varfolomejev (66. Okoh), Žambůrek, Ghali - Tupta (58. Višinský), Rabušic (58. Kulenovič). Trenér: Kozel.

Teplice: Grigar - Mareček, Chaloupek, Mičevič - Hronek, Jukl, Knapík, Havelka (71. Jásir), Radosta - Vachoušek (56. Gning), Fila (81. Dramé). Trenér: Frťala.

1. FC Slovácko - MFK Karviná 2:0 (2:0)

Branky: 2. Holzer, 18. Valenta. Rozhodčí: Černý - Caletka, Pospíšil - Zelinka (video). ŽK: Petržela, Kalabiška - Bederka, Papalelé, Iván. Diváci: 4.516.

Slovácko: Heča - Hofmann, Daníček (75. Trávník), Kadlec - Reinberk, Valenta (66. Kim sung-pin), Havlík, Kalabiška - Petržela (66. Doski), Holzer (75. Juroška) - Vecheta (85. Cicilia). Trenér: Svědík.

Karviná: Holec - Čurma, Bederka, Svozil, Fleišman - Traoré (80. Budínský), Čavoš (73. Ezeh) - Memič (57. Iván), Bartl (73. Moses), Antovski (57. Papalelé) - Akinyemi. Trenér: Luhový.

Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boleslav 1:2 (0:1)

Branky: 75. Ondrášek - 8. Kostka, 83. Suchomel. Rozhodčí: Rouček - Ratajová, Mokrusch - Berka (video). ŽK: Trummer, Sladký - Kostka. Diváci: 2657.

Č. Budějovice: Janáček - Sladký, Broukal (58. Ondrášek), Králik, Trummer - Hora (72. Suchan), Hellebrand (90. Hubínek) - Skalák (72. Šigut), Čermák, Alli - Adediran. Trenér: Nikl

M. Boleslav: Trmal - Kostka (82. Mašek), Suchý, Karafiát, Fulnek - Matějovský (59. Poulolo), Kubista - Kušej, Mareček (82. Ladra), Solomon (69. Suchomel) - Pulkrab (59. Hilál). Trenér: Kulič.