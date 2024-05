Česko povede na šampionátu v Praze jako kapitán opět Červenka

Kapitánem hokejové reprezentace na domácím mistrovství světa v Praze a Ostravě bude útočník Roman Červenka, jenž zastával tuto roli i na předchozích dvou šampionátech.

Jeho asistenty budou útočník New Jersey Ondřej Palát a obránce Radko Gudas z Anaheimu.

Osmatřicetiletý Červenka, jenž nosí na dresu "céčko" i ve švýcarském Rapperswilu, je nejzkušenějším hráčem mužstva.

Mistr světa z roku 2010 se představí už na jedenáctém mistrovství světa. V roce 2011 v Bratislavě i předloni získal bronz.

Byl i na čtyřech olympijských hrách a na Světovém poháru v roce 2016. Jako kapitán působil také na šampionátu v roce 2018 a na olympijském turnaji před dvěma lety v Pekingu.

Na turnaji v Praze bude útočit na hranici 200 odehraných zápasů v národním týmu, ke které mu chybí dva starty.

Palát s Gudasem patří k nejvýraznějším českým hráčům v NHL za poslední roky.

Třiatřicetiletý Palát vyhrál s Tampou Bay dvakrát Stanley Cup (2020 a 2021). O necelý rok starší Gudas má rovněž bohaté zámořské zkušenosti, v současném českém týmu je druhým nejstarším bekem po Tomáši Kundrátkovi.

Celkem je na soupisce 12 třicátníků. Vedle Gudase, Kundrátka, Paláta a Červenky, jenž je ve výběru kouče Radima Rulíka nejstarší, mezi ně patří také gólman Petr Mrázek, obránci Michal Kempný, Jakub Krejčík a Jan Rutta a útočníci Jakub Flek, Lukáš Sedlák, Radan Lenc a Matěj Stránský.

Z kádru reprezentace vypadl den před startem domácího mistrovství světa po příjezdu Davida Kämpfa z Toronta jiný útočník Pavel Kousal.

Kämpf už se dnes zapojil do tréninku s týmem a kouč Radim Rulík počítá s jeho nasazením do pátečního utkání s Finskem.

Kousal odehrál během sezony v dresu národního týmu sedm utkání, jednou skóroval a přidal čtyři nahrávky. O možnost zahrát si premiérově na MS ale sparťanský útočník ještě úplně nepřišel. Rulík ho požádal, aby byl připravený v roli náhradníka, i když se nemůže dál připravovat s mužstvem.

"Jsem s ním domluvený, že neodjede na dovolenou a bude v případě potřeby připravený. Protože může nastat situace jako třeba na loňském šampionátu, kdy byl dodatečně kvůli zraněním hráčů povoláván třeba Radan Lenc," uvedl Rulík.

Před rokem na MS v Tampere a Rize vypadli Čechům kvůli zraněním hned v úvodu turnaje klíčoví útočníci Filip Chytil s Lukášem Sedlákem. Nahradili je Lenc a Radim Zohorna. "Nikdy nevíte, co zápasy přinesou. Půjdeme v nich na hranici sebeobětování a obětavosti. A to může přinést zranění," řekl Rulík.

V týmu je nyní 25 hráčů - tři brankáři, osm obránců a 14 útočníků. Devětadvacetiletý Kämpf se připojil jako poslední poté, co Maple Leafs vypadli v 1. kole bojů o Stanley Cup v NHL po sedmizápasové sérii s Bostonem. Držitel bronzu z MS 2022 v Tampere odehrál v základní části 78 zápasů a připsal si 19 bodů (8+11). Za sedm startů v play off přidal gól.

Hlavní kouč avizoval, že na soupisku před prvním utkáním neplánuje vedení týmu zapsat všech 22 hráčů do pole. "Necháme si prostor pro to, co se stane v NHL. Ať už jde o Carolinu (Martin Nečas), nebo Boston (David Pastrňák, Pavel Zacha)," uvedl Rulík.

Volná místa na soupisce si chce ponechat minimálně dvě. "Ne-li tři, ale to se všechno rozhodne v následujících dnech. Chceme ale hned zapsat 12 útočníků, bude důležité hrát s Finy na čtyři lajny. Teď je jen otázka, jestli pro první zápas napíšeme všech osm obránců, nebo jen sedm," řekl Rulík.

Zápas proti Finsku začne v pátek ve 20:20.