Další skandál VAR: Chorý udeřil hlavou Sörensena a unikl červené, Fraňka trest nemine

Z televizních záběrů to bylo naprosto jasně patrné: plzeňský útočník Tomáš Chorý ve 45. minutě zcela úmyslně zasáhl hlavou Asgera Sörensena do obličeje. Ještě víc nepochopitelné pak bylo rozhodnutí rozhodčích zápasu v čele s hlavním sudím Daliborem Černým, který Chorému červenou kartu neudělil.

Talentovaný arbitr Dalibor Černý letošní sezonu nerozjel příliš úspěšně. V srpnu a září stál kvůli tomu, že neudělil červenou kartu za likvidační zákrok zlínského Martina Cedidly na slávistu Ewertona. V sobotu dostal důvěru na vypjatý duel mezi Plzní a Spartou a vypadá to, že si kvůli stejnému prohřešku znovu odpočine.

Krátce před přestávkou totiž domácí útočník Tomáš Chorý hlavičkou zasáhl Sörensena do hlavy, ale hlavní sudí Černý domácímu útočníkovi faul neodpískal. Do hry nezasáhnul ani videorozhodčí Pavel Franěk, což je ale už nepochopitelné, protože z opakovaných záběrů je evidentní, že vytáhlý forvard o míč vůbec nejevil zájem.

"Viděl jsem, jak letí dlouhý míč do vápna, kde šli do souboje Chorý a Sörensen, oba se drželi. Došlo ke střetu hlavami. Neviděl jsem to na vyloučení. A videoasistent mi řekl, že můžeme pokračovat ve hře," řekl v rozhovoru pro televizi O2 TV hlavní sudí Dalibor Černý.

Podle komise rozhodčích LFA měl být Chorý vyloučen za "úmyslné udeření soupeře hlavou". Komise na svém twitteru rovněž uvedla, že Franěk byl stažen z nominace na nedělní zápas Slavia - Ostrava a hrubá chyba v Plzni se projeví i na jeho budoucích nominacích.

Vyjádření KR FAČR k dnešnímu utkání @fortunaligacz FC Viktoria Plzeň – AC Sparta Praha:

Ve 45. minutě měl být vyloučen domácí hráč za úmyslné udeření soupeře hlavou. Pro rozhodčího na hřišti se jednalo o velmi složitou situaci, měl intervenovat VAR. — ROZHODČÍ FOTBALU (@FacrRozhodci) November 5, 2022

"Rozhodčímu jsem řekl o poločase, že to byla velká chyba a měla to být červená karta. VAR nedělal, co dělat měl. Za mě jednoznačná červená karta," prohlásil po zápase sparťanský trenér Brian Priske. Jeho protějšek Bílek podle svých slov Chorého zákrok neviděl, takže ho nekomentoval.