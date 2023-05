Co by se stalo, kdybychom Slavii porazili? Každý umí počítat, říká sparťan Sadílek

Záložník fotbalistů Sparty Lukáš Sadílek si uvědomuje, že vítězství nad Slavií v sobotním 2. kole ligové nadstavbové skupiny o titul by jeho tým výrazně přiblížilo vytoužené trofeji. Letenští půjdou do třetího derby za poslední měsíc z prvního místa s dvoubodovým náskokem na vršovický celek.

Podle Sadílka je důležité, aby Sparta ve čtvrtém souboji se Slavií v této sezoně konečně neinkasovala jako první.

"Jsme natěšení, je to vrchol sezony. Teď jsme se překlenuli do nadstavby a zvládli jsme první zápas, což bylo hodně důležité. Jeli jsme do Olomouce hlavně pro tři body, na ničem jiném nám nezáleželo. Teď je na nás, abychom potvrdili vítězství (1:0) v Olomouci. Tohle vítězství by mohlo hodně znamenat," řekl Sadílek v rozhovoru pro klubovou televizi.

Po derby budou následovat už jen tři kola do konce sezony. "Každý, kdo umí počítat a dá si dvě a dvě dohromady, ví, že kdybychom vyhráli, bodový rozdíl bude celkem velký. Myslím si, že kdyby se nám to podařilo zvládnout, budeme na nejlepší cestě k tomu za tím, co je naším cílem celou sezonu," uvedl šestadvacetiletý Sadílek. Poslední titul získala Sparta v roce 2014.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho nevyhráli ani jedno ze tří derby v ročníku. V říjnu prohráli v lize na Slavii 0:4, čímž vyrovnali svůj nejvyšší debakl v samostatné historii. V polovině dubna remizovali doma s "červenobílými" 3:3 a začátkem května opět na Letné podlehli odvěkému rivalovi ve finále domácího poháru 0:2.

"Bude to hodně svázané. Tyhle zápasy jsou hodně o prvním gólu, ať už to bylo finále poháru nebo předtím ligové domácí derby. Tým, který skóruje jako první, je pak na koni, může to trochu zavřít a vycházet ze zabezpečené obrany, zatímco druhý tým musí trochu riskovat, otevírají se tam vrátka. Podle mě rozhodne první gól," prohlásil Sadílek.

"Musíme se vyvarovat toho, abychom ho dostali my. V této sezoně se nám to ještě nepovedlo, vždycky jsme dotahovali. Kdybychom dali první gól, věřím, že to dotáhneme do vítězného konce," mínil odchovanec Slovácka.

Těší ho, že si Sparta před derby fyzicky odpočine. V minulých dvou týdnech hrála systémem středa - neděle. "Možná nám to trochu pomůže, protože podle mě na nás v posledních zápasech šla vidět únava. Nasazení sice bylo obrovské, ale na některých bylo vidět, že toho mají odehráno hodně a že síly chybí. Teď by nám to mohlo pomoct nabrat nové síly a zvládnout ten zápas v sobotu," podotkl Sadílek.