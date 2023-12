Chorý je z hrdiny opět zloduchem. Po úletu se znovu zázračně vyhnul vyloučení

Na poslední chvíli pomohl reprezentaci k postupu na Euro, jinak ale zůstává jednou z nejkontroverznějších postav domácí nejvyšší fotbalové soutěže. Plzeňský útočník Tomáš Chorý je znovu terčem kritiky za těžko pochopitelný zkrat, o to víc, že opět vyvázl bez červené karty.

Probíhala 26. minuta středeční dohrávky Fortuna:Ligy mezi Mladou Boleslaví a Plzní, když domácí brankář Matouš Trmal chytal míč na rohu vápna před dobíhajícím Chorým.

Ten ale nezabrzdil a přestože měl dostatek času vyhnout se gólmanovi, přišlápl mu nohu. Vzápětí navíc sám spadl a předstíral zranění.

Trmal na Chorého okamžitě prudce vystartoval a vyčinil mu, rozhodčí Jan Všetečka vzápětí udělil vysokému forvardovi žlutou kartu. Apely domácí lavičky na případný zásah videorozhodčího a následné vyloučení byly marné.

"Nesmyslné došlápnutí do gólmana, když měl balon v ruce. To je spíš otázka na rozhodčí a specialisty z VARu," podotkl trenér Mladé Boleslavi Marek Kulič. "Když za tohle není červená karta, tak to je výsměch," mínil obránce Martin Suchomel.

Moment silně rezonoval na sociálních sítích. Nebylo to totiž zdaleka poprvé, kdy osmadvacetiletý Chorý podobně nesmyslný "blikanec" předvedl, přičemž v kariéře dosud ani jednou nedostal červenou kartu.

Před dvěma měsíci se řešil jeho střet s Asgerem Sörensenem ze Sparty, v zápase Chorý potrestán nebyl, podle komise rozhodčích ale měl být vyloučen.

Podobný incident měl s dánským stoperem i před více než rokem, i tehdy měl dle komise dostat červenou kartu.

"Tomáš Chorý je pro mě specifický hráč. Jestli mu to bude stále procházet, nerozumím tomu. Jeho zákroky jsou za hranou. Víme, co předvedl proti Spartě Asgerovi. Víc to ale nechci rozebírat," řekl Suchomel, který je v Boleslavi na hostování právě ze Sparty.

Plzeň nakonec v Mladé Boleslavi vyhrála 3:1.