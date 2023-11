Trpišovský si při bagu s hráči zlomil nos. Ve Slavii se mu to stalo už podruhé

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský zůstával při včerejším duelu 16. kola první ligy proti Českým Budějovicím na střídačce. Rady od postranní čáry udílel jeho asistent Jaroslav Köstl, který zastoupil hlavního kouče i na tiskové konferenci. Trpišovský totiž v pátek utrpěl zlomeninu nosu.

Po zápase s posledními Českými Budějovicemi, které Slavia udolala 2:1, vyšlo najevo, že se Trpišovský zranil na tréninku při bagu s hráči.

To se mu v týmu sešívaných přihodilo mimochodem už podruhé, v roce 2019 zlomil trenérovi nos Jan Bořil. Tentokrát to byl slovenský obránce Michal Tomič.

"Míša odkopával balon, má velkou ránu, trenér byl v cestě. Velká smůla. Hodně nepříjemná situace, bolestivá, vím to. Sám jsem měl dvakrát zlomený nos," popisoval v sobotu střelec vítězného gólu Mojmír Chytil.

"Byla to velká smůla, okolo trenéra stálo deset lidí, bohužel to trefilo zrovna jeho. Doufám, že bude brzy v pořádku a zase si s námi zahraje," dodal.

Chytil se jako jediný z fotbalových reprezentantů, kteří na hřišti vybojovali postup na mistrovství Evropy v Německu, zařadil do základní sestavy Slavie a pátým gólem v sezoně v odvrátil překvapivou ztrátu bodů s Dynamem.

V 72. minutě si jej našel centr střídajícího Lukáše Provoda ze standardní situace z levé strany. "Šel jsem do prostoru, kam mám chodit. Říkal jsem si, že buď někoho strhnu s sebou, dá to někdo jiný, nebo mě to trefí. Vyšla druhá varianta. Byl jsem ve správný okamžik na správném místě. Jsem za to rád," řekl Chytil.

Ani po utkání pořádně netušil, čím poslal míč k pravé tyči. "Asi kolenem, ale sám popravdě nevím. Míč mě trefil někde nad kolenem."

Slavia dala v utkání obě branky ze standardních situací. V prvním případě se po centru Petra Ševčíka z rohu a prodloužení hlavou Conrada Wallema prosadil na zadní tyči Václav Jurečka. Chytil zase prokázal svůj cit být ve správném prostoru při rozhodující situaci. "Vnímám to tak, že do prostoru, kam by se mohl míč odrazit, chodím intuitivně. Snažím se dobíhat každý míč, chodím do vápna dát gól. Může se totiž kdykoliv a jakkoliv odrazit. S tou mentalitou chodit do vápna je to nejdůležitější," podotkl.

Rozuzlil zápas, v kterém Slavia neproměnila šance hlavně v prvním poločase. "Kdybychom v něm dali víc branek, bylo by to určitě lehčí. Šancí jsme měli dostatek. Z brejku ale Budějovice vyrovnaly. Víceméně jsme je dobývali, soupeř hrozil brejky. Má na to typologicky vhodné hráče. Ale podařil se nám druhý gól opět ze standardky a myslím, že pak už jsme si zápas dobře pohlídali," uvedl Chytil.

Na hřišti strávil po reprezentačních povinnostech v duelech ve Varšavě s Polskem a v Olomouci s Moldavskem 75 minut. "Cítil jsem se dobře. V Olomouci jsem odehrál nějakých pět deset minut. Nebyl jsem unavený, přijel jsem v dobré kondici. To, že mě trenér postavil, je spíše otázka na něj. Byla otázka, na koho ukáže, ukázal na mě. Jsem za to samozřejmě rád," řekl.