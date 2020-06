"Číša" svůj boj prohrál. Bývalý fotbalista Plzně podlehl zákeřné chorobě

Bývalý fotbalista Plzně Marián Čišovský zemřel, dvojnásobný vítěz ligy bojoval od roku 2014 s nevyléčitelnou amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 40 let. O jeho úmrtí informovala plzeňský klub na twitteru.

"Viktoriáni, dnes je ten nejsmutnější den. S těžkým srdcem musíme oznámit, že nás navždy opustil Marián Čišovský. Upřímnou soustrast celé viktoriánské rodině," uvedli Západočeši na twitteru.

Čišovský do Plzně zamířil před devíti lety z rumunského Temešváru, předtím získal tři tituly na Slovensku. Za Viktorii odehrál v lize 64 zápasů a vstřelil 12 branek. Dvakrát se s ní představil v základní skupině Ligy mistrů. Nastupoval i za slovenský národní tým, v jehož dresu si připsal 15 startů. S reprezentací do 21 let se zúčastnil olympijských her v Sydney 2000.

Soutěžní zápas Čišovský naposledy odehrál v březnu 2014. Poté podstoupil operaci kolena, po níž se ještě pokoušel rozehrát s plzeňskou juniorkou, další plány ale zhatila zákeřná nemoc. Přesto Čišovský zůstal součástí plzeňského týmu a jeho číslo 28 bylo stále na soupisce.

Na jeho úmrtí zareagovaly prvoligové kluby včetně Sparty a Slavie. "S hlubokým smutkem jsme přijali zprávu o smrti Mariána Čišovského. S krutou nemocí bojoval statečně a odhodlaně, přesně tak, jak jsme ho znali i ze hřiště. Čest jeho památce. Upřímnou soustrast a hodně sil jeho rodině, spoluhráčům a fanouškům," napsala Sparta, která se v neděli ve 3. kole nadstavbové skupiny o titul představí právě v Plzni.

"Zpráva, která nás donutí uvědomit si, že jsou na světě důležitější věci než góly, rivalita a vzájemné zápasy. Slavia vyjadřuje upřímnou soustrast rodině i všem přátelům Mariána Čišovského," uvedla mistrovská Slavia.