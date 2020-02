Bucha dal Příbrami tří góly, přesto viděl i svoje chyby

Plzeňský fotbalista Pavel Bucha zařídil vítězství 4:0 nad Příbramí ve 22. ligovém kole třemi góly a asistencí, přesto ve svém výkonu viděl určité nedostatky.

Reprezentační záložník do 21 let připustil, že k zahrávání penalty, z níž zkompletoval svůj premiérový ligový hattrick, ho donutili spoluhráči. Autor devíti branek v ligové sezoně myslí i na boj o nejlepšího střelce nejvyšší soutěže, i když se na něj nesoustředí.

"Z toho pohledu, že se mi povedlo dát tři góly a jednu asistenci, to byl určitě nejlepší zápas kariéry. Ale také vím o situacích, kdy jsem zbytečně ztratil balon nebo to špatně vyřešil. Měl jsem i dost štěstí, třeba hned při tom prvním gólu, kdy se to tam různě poodráželo. Pak jsem byl rád, že mě kluci postavili k penaltě a takhle jsem to dovršil," řekl Bucha na tiskové konferenci.

Nejprve ve čtvrté minutě připravil vedoucí trefu pro Lukáše Kalvacha, v 17. minutě sám skóroval zblízka a připsal si premiérový soutěžní gól za Viktorii. Po hodině hry zvýšil povedenou technickou střelou. Pokutový kop chtěl původně přenechat Jeanu-Davidu Beauguelovi, ale francouzský útočník mu míč vrátil. Penaltu Bucha v 72. minutě suverénně proměnil tvrdou ranou pod břevno.

"Bavili jsme se o tom, kdo ji vezme. Já se nejdřív rozhodl, že ji nechám Bogimu (Beauguelovi). Chtěl jsem, aby střelecky navázal na zápas v Opavě, protože myslím, že pro útočníka je důležitější, aby mu to tam padalo. Takže jsem se o to chtěl takhle podělit. Ale pak mě kluci, dá se říct, donutili, abych si to šel kopnout. Jsem za to rád, protože nevím, jestli se mi tohle ještě poštěstí," uvedl Bucha.

"Cítil jsem podporu fanoušků i před penaltou. Trošku na mě vyvinuli tlak a byl jsem trochu nervózní. Takovou situaci jsem ještě nezažil a jsem rád, že to takhle dopadlo," dodal jednadvacetiletý středopolař.

Bucha v ligové sezoně zaznamenal už nečekaných devět branek, z toho šest dal během podzimního hostování v Mladé Boleslavi. Pětkrát se trefil do sítě Příbrami. V tabulce střelců mu chybí jeden gól k vedoucí čtveřici Martin Doležal, Guélor Kanga, Nikolaj Komličenko, Michael Krmenčík. Poslední dva hráči ale v zimě přestoupili do zahraničí.

"Určitě si na to věřím. Vůbec bych to neřekl před sezonou, že bych na to mohl pomýšlet. Jsem rád, že se takhle daří a doufám, že v tom budu pokračovat. Myslím, že to určitě možné je vzhledem k tomu, v jakém klubu jsem a jaké jsou tady ambice. Ale důležitější budou výsledky týmy a nebudu se zaměřovat na to, abych byl nejlepší střelec," konstatoval Bucha.

Je rád, že se na podzim mohl rozehrát v Boleslavi. "Byl jsem tam hrozně rád mezi kluky. Jsou tam výborní trenéři a vedení. Cítil jsem od nich podporu, hrozně moc jim za to děkuji, že mi dali šanci a jak mě tam podporovali. Teď bych řekl, že z toho těžím. Na hřišti si věřím a ten přechod je pro mě o něco snazší, jelikož není úplně jednoduché hrát za Viktorku, kde jsou ambice zase úplně někde jinde," prohlásil slávistický odchovanec.