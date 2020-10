Bohemians dál posilují útok, v Ďolíčku se hlásí Tomáš Necid

Zápasový ruch ve fotbalové Fortuna:Lize sice minimálně na dva týdny utichl, ale pražští Bohemians nucené přestávky využili alespoň k posílení kádru. Pražané v pondělí dotáhli nástup zkušeného Tomáše Necida, který s týmem podepsal smlouvu do konce sezony.

"Tomáš je pro Bohemku nadstandardní hráč. Kvůli situaci s covidem mu padlo zahraniční angažmá, na které se moc těšil. I proto souhlasil s přestupem do Bohemky jako volný hráč," uvedl sportovní manažer klubu Miroslav Držmíšek. "Smlouvu podepsal do konce sezony, ale vzájemně jsme si slíbili, že pokud mu ta vysněná nabídka v zimě přijde znovu, uvolníme ho do zahraničí. Je to fér."

Jednatřicetiletý útočník, který hrál naposledy za nizozemský Den Haag, byl od července bez smlouvy. Během kariéry si Necid kromě Nizozemska zahrál v Rusku, Turecku, Polsku či Řecku, na ligových trávnících hájil barvy Jablonce a Slavie a zahrál si také více než 40 zápasů za reprezentaci.

"V Holandsku mi skončila smlouva a ozval se mi Míra Držmíšek. Dá se říct, že od mého působení ve Slavii jsme kamarádi. Proto jsem neváhal a jeho nabídku rád přijal," uvedl pro oficiální stránky klubu Necid.

Bohemians v nové sezoně Fortuna:Ligy zatím odehráli pět zápasů, ve kterých vstřelili jen sedm branek. I proto už před dvěma týdny angažovali na hostování sparťanského útočníka Matěje Pulkraba a nyní přivedli Tomáše Necida.

V neúplné tabulce patří "klokanům" průběžná devátá příčka.