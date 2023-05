Bičík: Derby vyhrál chytřejší, ne lepší. Sparta už nedopustí, aby ji Slavia předběhla

"Podle mého je o titulu rozhodnuto. Zbývají jen tři zápasy a Sparta má takovou kvalitu, že nedopustí, aby ji Slavia předběhla," říká bývalý brankář David Bičík v tradičním komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Zároveň věřím, že zase začne hrát ofenzivní kreativní fotbal, jaký předváděla po celý ročník, kdy přestřílela každého soupeře, a kterým může porazit každého.

V derby se rozhodla přizpůsobit taktiku důležitosti zápasu. Pro oko fanouška to nebylo moc líbivé, ale nesmírně platné. Nechala hrát Slavii, stáhla se do hlubokého bloku, to jí přineslo úspěch. Byť poměr držení míče 17:83 ve prospěch soupeře je skoro děsivý. Předchozí zápasy byly v tomto ohledu vyrovnanější.

Oba týmy chtějí být ve hře dominantní, ale Slavia je pořád nad Spartou. Když se Sparta pustila do otevřeného fotbalu, moc jí to neprospělo. Zvolila jinou taktiku a vyšlo to.

O vítězství rozhodla penalta v nastavení, kdy stoper Ogbu srazil ve skluzu Mabila. Slávistický trenér Jindřich Trpišovský to nazval jako úlet. Krásné slovo, napadají mě i horší výrazy. Například blbost.

Šlo o naprosto zbytečný zákrok, Mabil neměl jinou možnost než si míč seknout a neměl ani komu přihrát. Stačilo ho jen vystát. A Ogbu ho sestřelil. Nevídaná hloupost.

Právě přístup k utkání byl moc důležitý. Myslím si, že to Sparta rozebírala celý týden a zadání bylo jasné: neudělejte stupidní fauly, nedovolte jim kopat přímé kopy v blízkosti branky, nenechte se vyprovokovat, držte se plánu.

Zjednodušeně: nedělejte kraviny a můžeme uspět. Ustála tlak, naopak Slavia se těchto chyb dopustila.

Nezvítězil herně lepší mančaft, ale chytřejší a disciplinovanější. Kapitán Láďa Krejčí to vystihl přesně - nebrat ohled na fanoušky, všechno podřídit účelu. To se počítá.

Hodně se porovnávají brankáři obou týmů. Moc to nejde. Ondra Kolář je o dost starší, má mnoho zkušeností. Já ho zažil v Liberci jako mladého, kdy neměl hlavu nastavenou na fotbal. Pak si to naštěstí srovnal a nastartoval velkou kariéru.

Sparťanský Kovář je velice nadějný brankář, proto si ho vyhlédl Manchester United. Oceňuju jeho sebevědomí, jak stahuje centry, jakou má rozehrávku oběma nohama. Tedy to, co je od moderního gólmana požadováno.

Sparta by ho měla udržet. Má na blížícím se titulu hodně velkou zásluhu. Mužstvo má stálou jedničku, nerotují čtyři brankáři jako tomu bývalo v nedávné minulosti.

Možná mají Plzeňští hráči v hlavě, že už o nic nejde, třetí příčku jim nikdo nesebere a nikam se neposunou. Jsou asi i psychicky unavení, ale v této fázi sezony jsou už všichni. To není omluva.

Tohle by měli odbourat, pořád je o co hrát. Zvláště doma před svými fanoušky. A hrajete také pro sebe, navíc pro trenéra, který končí. Sezona vypadá jinak, když poslední tři utkání vyhrajete.

Bohemka hrála doma se Slováckem o účast v pohárové Evropě. Jako pražskému klubu bych jí to moc přál, pod trenérem Jaroslavem Veselým hraje i hezký fotbal. Moc mě však utkání jako diváka nechytilo. Tyto týmy stály proti sobě v poslední době několikrát, už se znají, neměly se jak překvapit.

Pardubický Florin Nita chytil nejlepšími střelci ligy brněnskému Jakubovi Řezníčkovi dvě penalty. Vím, že v nich má velkou úspěšnost, z dvaceti jich v české lize polapil osm. Obdivuhodné. Je strašně rychlý na lajně, nechodí napřed, čeká na hráče, jak se rozhodne. Pro mě nejdůležitější článek k záchraně Pardubic.

Slyšel jsem, že legendární Ivo Viktor, mistr Evropy 1976, přirovnal penaltu k souboji pistolníků. Kdo má pevnější nervy, kdo vyzraje na druhého. Moc se mi tento příměr líbí, něco na tom je. Říká se, že se penalta nedá chytit, jenom špatně kopnout. Já si to nemyslím. Brankář má hodně možností, jak střelce rozhodit.

Nevyčítám Řezňovi, že po tom, co první penaltu nedal, šel na druhou. Kdo jiný? Táhne svými góly mančaft celou sezonu a útočník musí mít sebevědomí. Je mi ho dost líto, neproměnit dvě penalty za sebou se nestává často. První kopnul mizerně, druhá byla dobrá, ale vynikající Nita tam byl včas a skórovat mu nedovolil.

Tvrdit, že potopil Brno v důležitém utkání, které může mužstvo stáhnout do baráže, či dokonce do sestupu, by bylo vůči němu hodně neuctivé. Kdyby nedal těch svých devatenáct gólů, byla by Zbrojovka asi beznadějně poslední. Řezníček je klíčový hráč.