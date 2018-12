Zlínský kanonýr Beauguel nechtěl hrát proti Plzni, kam v zimě zamíří

před 1 hodinou

Plzeň snadno porazila Zlín. Zápas rozhodla v úvodních deseti minutách, kdy se trefili Chorý a Kovařík. Tématem zápasu byl ale útočník Jean-David Beauguel. Ten během podzimu předčasně podepsal smlouvu s Plzní, která začne platit od zimy. Do zápasu proti budoucímu zaměstnavateli odmítl nastoupit.

Situace zjevně zaskočila zlínského trenéra Michala Bílka. "Byla to velká komplikace. Musel jsem na poslední chvíli změnit rozestavení," řekl. S Beauguelem mluvil na předzápasovém tréninku. "Řekl mi, že se necítí, aby nastoupil. Takže jsem ho nenominoval," dodal Bílek.

Zlín přitom v útoku trápila marodka, Beaguel navíc v posledních týdnech hrál ve výtečné formě. K tomu už nemohl hrát Tomáš Poznar kvůli dohodě klubů, protože ve Zlíně hostuje z Plzně.

Trenér Pavel Vrba nechtěl situaci kolem francouzského forvarda nechtěl komentovat vůbec. "Beauguel? Kdo to je? Já ho neznám" reagoval podrážděně. "Proč bychom měli komentovat útočníka Zlína? dodal bleskově tiskový mluvčí Plzně.

Že Beauguel do posledního domácího zápasu podzimu nenastoupí překvapilo i jeho spoluhráče. "Rozhodl se, že nebude, tak nebyl no. Nechci se k tomu vyjadřovat," komentoval Pavel Vyhnal. "Budeme ho muset nějak nahradit," dodal. Jestli Beauguel nastoupí proti Teplicím, není podle trenéra Bílka jasné.

Situace kolem Beauguela zanechala za zápasem podivnou pachuť, Plzeň si ale počínala dominantně a zápas rychle zlomila. Skóre otevřel po akci z levé strany Tomáš Chorý už ve čtvrté minutě a v osmé přidal krásnou trefu Jan Kovařík.

Ve druhém poločase Plzeň potkala nemoc podzimních zápasů. Při vedení se hrál tým profesorsky a nechal hrát Zlín. "Na můj vkus jsme se až příliš soustředili na to, abychom soupeře nepustili do šancí. To se povedlo, ale mohli jsme být aktivnější," řekl ke druhé půli Vrba.

Mrzely ho také neproměněné brejkové situace, které Plzeň měla ve druhé půli. "Chybělo tomu lepší zakončení. Dvě brejkové situace byly velmi nadějné," dodal.

Podle Bílka byl za špatným vstupem Zlína do zápasu špatný vstup. "Byli jsme hodně pasivní. Dostali jsme velmi rychlé góly. Zbytek poločasu jsme docela srovnali, ale celkově jsme první půli prohospodařili," zhodnotil.

Bez Beauguela navíc musel hrát Zlín jiné rozestavení než obvykle, až ve druhé půli se domácí vrátili k osvědčenému 3-5-2. Na pozici druhého útočníka se vytáhl záložník Hronek. "Není to útočník, ale nebyla jiná možnost. Jsem zklamaný, že jsme prohráli," mrzelo Bílka.