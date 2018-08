Baroš druhým ligovým hattrickem za Baník sestřelil Příbram, od Sparty ho stíhá fobie

před 24 minutami

Milan Baroš znovu dokázal, jakým fenoménem je. V sobotním duelu šestatřicetiletý matador Baníku nasázel Příbrami tři branky.

Ostrava - Šestatřicetiletý ostravský fotbalista Milan Baroš dokazuje, že stále nepatří do starého železa. Kapitán Baníku byl jediným střelcem dnešního ligového zápasu s Příbramí, který domácí díky jeho třem gólům vyhráli 3:0.

Pro Baroše to byl druhý ligový hattrick v Baníku pět a půl roku po navlas stejném výsledku s Hradcem Králové. "Kdo řekne, že hattrick po něj nic neznamená, tak kecá. Samozřejmě je to speciální dát tři góly, obzvlášť před našimi fanoušky, jsem šťastný. Jsem rád i za to, že po utkání na Slovácku, které jsme ztratili v poslední minutě, jsme zase zabrali a máme tři body," řekl po utkání Baroš novinářům.

Dvěma góly zařídil před víc než pěti lety i poslední domácí výhru Baníku proti Příbrami (2:0). "Tak o tom už přehled nemám, ale to není až tak podstatné. Ale tuším, že poslední hattrick byl asi proti Hradci ještě na Bazalech někdy v zimě," usmál se Baroš.

Ostravský veterán mohl dát Příbrami bez přehánění klidně i pět gólů. Další dvě tři slibné šance mu totiž chytil gólman Milan Švenger. "Oni se snažili hodně držet balon a měli tam docela dost ztrát. Chodili jsme tak do brejků, s trenérem jsme to trénovali v týdnu. Věděli jsme, že se snaží hodně držet balon vpředu a jdou do rizika. My jsme to několikrát vychytali a gólů jsme mohli přidat více. Ale výsledek 3:0 je fajn," řekl Baroš.

Takřka v 37 letech ho nelimitovalo ani parno a dusné letní počasí. "Příjemné to samozřejmě nebylo. Ale pak nám pomohlo, že se sluníčko trochu schovalo za mraky, nebylo to jako včera na tréninku, kdy jsme měli modré nebe a obrovské vedro," uvedl Baroš.

V posledních 60 letech se najdou jen tři hráči starší Milana Baroše, kteří dokázali v ligovém zápase vstřelit tři góly. Laco Pavlovič za Prešov (1963/64), Karel Jarolím za Bohemians proti Benešovu (1994/95) a Libor Došek za Slovácko proti Dukle (2015/16). — CSFOTBAL (@fotbal_cs) August 4, 2018

Nakonec na trávníku vydržel celých 90 minut. "Přemýšlel jsem, že půjdu dolů, ale trenér mi říkal, že mladí mají křeče. Říkal, ať se tam nahoře šetřím, že potřebuje prostřídat vzadu kluky, co měli křeče," dodal.

Baroš byl pro příbramskou defenzivu těžko bránitelný a přehoupl se přes 50 gólů v nejvyšší soutěži. "Od jarního zápasu se Spartou se strhla nějaká fobie, já to ale moc nevnímám. Samozřejmě, za tři měsíce mi bude 37 let a ta rychlost, která mě zdobila na Euru v Portugalsku, bohužel není. Je jasné, že styl hry musím trochu změnit. Kluci na mě dobře makají, dávají mi balony, já se je snažím uhrát, dostat se do koncovky a pomoct nějakými góly. Dneska se mi to povedlo," doplnil Baroš.