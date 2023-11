Šilhavý otevřeně promluvil. Končí kvůli zlobě a agresi, dorazil ho skandál z Olomouce

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý připustil, že nechápal zlobu a agresi, které musel v poslední době čelit.

Kvůli rostoucímu tlaku na svou osobu se proto rozhodl už před závěrečným zápasem kvalifikační skupiny o mistrovství Evropy proti Moldavsku skončit. Když to po výhře 3:0 a postupu na šampionát oznamoval v Olomouci mužstvu, byl dojatý. Na tiskové konferenci uvedl, že více než pětileté působení u reprezentace celkově považuje za úspěšné. Další kroky v kariéře zatím neřeší, nyní si chce hlavně odpočinout.

"Už jsme tu nějaký pátek a situace kolikrát eskalovala. Tlak i na mou osobu poslední dny a týdny byl enormní, až jsem to cítil," řekl Šilhavý. "U nároďáku se sejdete na 10 dní, ale v tu dobu nominace, sestava, výsledek… Celá republika to ví, jak by to mělo být. Když to potom nevyjde, je zle. Teď to narůstalo, už od posledního srazu jsem nechápal tu zlost, agresi nebo jak bych to nazval. Tyhle všechny věci k mému rozhodnutí napomohly," doplnil dvaašedesátiletý kouč.

Připustil, že je zvláštní, že trenér končí po úspěšné kvalifikaci a postupu na Euro. Hráči mu v kabině poděkovali dlouhým potleskem. "Když jsem jim to říkal, byl jsem naměkko. Ale život jde dál, kluci jsou zvyklí na to, že trenéři přicházejí a odcházejí. Myslím, že nějaké vazby na některé hráče mám, budu na ně rád vzpomínat. Proběhlo rozloučení a popřáli jsme jim hodně štěstí na Euru," uvedl Šilhavý.

"Nebylo to jednoduché (rozhodování). Zvlášť teď po zápase, velká radost v kabině, fanoušci a tak dále. Je to divné, ale rozhodnutí padlo už před zápasem. Mám velkou radost, že se to podařilo, že zase na Euru nebudeme chybět, akorát to bude bez nás. Nicméně já tvrdím, že tým je na prvním místě. Česko postoupilo na Euro v Německu, není to o Šilhavém," prohlásil bývalý kouč Liberci či pražské Slavie.

Připustil, že k jeho rozhodnutí částečně přispěl také incident z noci ze soboty na neděli, kdy tři zkušení hráči Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta navštívili v Olomouci diskotéku a kvůli porušení týmových pravidel byli vyřazeni z mužstva.

"Nechci říkat, že je to kvůli tomu, určitě to tak nebylo. Už to v nás zrálo nějakou dobu, ale přihrálo to k tomu rozhodnutí," uvedl Šilhavý. "Hodně mě to ranilo. Nečekal jsem to, že by udělali takovou obrovskou chybu. Jim to určitě je teď taky líto. Ale nemyslím si, že by to udělali kvůli mně, abych skončil," mínil trenér.

Potěšilo ho, jak mužstvo těžkou situaci ustálo. Vyšla mu sázka na útočníka Tomáše Chorého, který při premiéře v reprezentačním "áčku" zaznamenal gól a asistenci. "Nebylo to jednoduché, narychlo jsme se rozhodli o skladbě týmu. Myslím, že jsme vybrali správně a trefili se do sestavy. Vyšla nám i střídání," uvedl Šilhavý.

Svou éru u národního mužstva celkově považuje za povedenou. S týmem dvakrát postoupil na mistrovství Evropy, na tom minulém pak s mužstvem dokráčel až do čtvrtfinále. Ze světové kvalifikace naopak na závěrečný turnaj neprošel.

"Je otázka, co si přeje a jak to vidí český lid, na co máme. Jestli je to dost nebo málo. Z mého pohledu si myslím, že za námi byl kus práce. Dostali jsme se do skupiny A Ligy národů, úplně jsme tam nepropadli. Dvakrát postup na mistrovství Evropy, tam čtvrtfinále. Za mě úspěšné působení. Nemluvím ale jen za sebe, i za kolegy. (Asistenti) Jirka Chytrý, Milan Veselý, Galas (Tomáš Galásek). Bez nich bych to nedokázal," řekl Šilhavý.

Cení si skalpů několika elitních reprezentací. "Když porazíte Anglii nebo postoupíte do čtvrtfinále na mistrovství Evropy s těžkým soupeřem (Nizozemskem), to jsou krásné vzpomínky. Na to budu moc rád vzpomínat," uvedl Šilhavý.

Nynějšího postupu si cení i vzhledem k tlaku, který kolem reprezentace panoval. "Když se tahle skupina kvalifikace vylosovala, všichni říkali, že je to jasné. Když jsme seděli vedle Slováků, říkali, že Čehúni zase mají štěstí. Nakonec se ukázalo, že to nebyla úplně jednoduchá skupina. Moldavsko se do posledního zápasu pralo o postup na mistrovství Evropy," řekl Šilhavý.

Na další kroky v kariéře nyní nemyslí. "Teď potřebuji v první řadě pořádný odpočinek. Byť je sraz na ten týden, kdy se hrají utkání, je to hodně náročné, možná ještě více než na klubové úrovni. Ještě když na tom člověku tolik záleží a je to za celou zemi. Všichni jsme najednou trenéři. Nebylo to jednoduché," uvedl Šilhavý a při odchodu z tiskové konference se od novinářů dočkal dlouhého potlesku.