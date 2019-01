Cardiff údajně chce Schicka jako náhradu za zmizelého Salu

před 2 hodinami

Cardiff podle italských médií chce získat českého fotbalového reprezentanta Patrika Schicka z AS Řím na hostování s opcí. Nováček anglické ligy shání útočníka poté, co zimní posila Emiliano Sala zmizel s letadlem nad Lamanšským průlivem.

Velšský klub je údajně ochoten za vypůjčení třiadvacetiletého Schicka zaplatit dva miliony eur (asi 52 milionů korun), částka by narostla o další milion eur, kdyby se aktuálně osmnáctý celek tabulky udržel v elitní Premier League. Za případný přestup by pak AS Řím dostal 30 milionů eur (asi 773 milionů korun).

Schick hraje v týmu z italské metropole od léta 2017, ale zatím si nedokázal vybojovat pevné místo v základní sestavě. Bývalý ofenzivní hráč Sparty, Bohemians 1905 nebo Sampdorie Janov v této sezoně za AS nastoupil ve 20 soutěžních utkáních a vstřelil čtyři branky.

Letadlo s osmadvacetiletým Salou a pilotem Davidem Ibbotsonem beze stopy zmizelo minulé pondělí. Argentinský útočník se byl rozloučit se spoluhráči v Nantes, odkud přestoupil do Cardiffu za 15 milionů liber (436 milionů korun), což je nejvyšší přestupová částka v historii velšského klubu.

Záchranáři pátrání po zmizelém stroji oficiálně ukončili ve čtvrtek s vysvětlením, že naděje na objevení přeživších je mizivá. Salova rodina však bude letadlo nadále hledat na vlastní náklady a s pomocí peněz z veřejné sbírky.