V Anglii mají s rasisty mnohem větší problém než v Bulharsku, míní Balakov

Anglický tým absolvoval před kvalifikačními zápasy v Česku a Bulharsku schůzku ohledně toho jak se chovat v případě rasistických útoků na hráče, které především v pondělním zápase v Sofii očekává. Hráči dokonce debatovali nad možností opustit hřiště v případě, že by je někdo rasisticky urážel. Před zápasem se proti anglickému postupu ohradil bulharský trenér Krasimir Balakov.

Krasmir Balakov v kvalifikaci ME 2020 Česko - Bulharsko. | Foto: Milan Kammermayer

"Bulharskou ligu hraje spousta hráčů různých národností nebo barvy pleti. Nemáme s rasismem nějaký zvláštní problém jako jinde, třeba zrovna v Anglii," popíchl Balakov svého soupeře.

Předseda bulharského fotbalového svazu si zase na Angličany, kvůli jejich obavám z rasismu v Bulharsku, stěžoval u UEFA. Podle něj neprávem označují Bulhary hanlivě.

Balakov si také stojí za svým. "V naší lize takové problémy nemáme. Zato v Anglii se podobné incidenty dějí napříč všemi úrovněmi fotbalu často. Ale to je normální. Je to velká země s různorodým obyvatelstvem," myslí si. "My s tím v Bulharsku problém nemáme. Opravdu."

Jenže zatímco v domácí lize opravdu Bulhaři větší problémy s rasismem za poslední dobu neřešili, na evropské úrovni mají problémy dlouhodobě. Právě během kvalifikace na Euro 2012 v Bulharsku se odehrál incident, kdy Ashleyho Younga obecenstvo uráželo a svaz pak dostal od UEFA pokutu.

Proti Anglii a Česku budou mít v kvalifikaci Bulhaři zavřených 5000 míst na stadionu kvůli předešlému rasismu ze strany fanoušků a v srpnu UEFA trestala kluby Levski Sofia a Lokomotiv Plovdiv za rasismus v zápasech evropských pohárů.

Situace naznačuje, že bulharský svaz není k rasismu v domácích soutěžích citlivý nebo se problematikou zabývá méně, než například právě anglická asociace.

Kapitán Anglie Harry Kane ujistil, že se jeho tým bude snažit v Bulharsku především vyhrát, ovšem v krajním případě může jeho tým opustit hřiště. To umožňuje i protokol UEFA. Rozhodčí nejdřív může prostřednictvím hlasatele vyzvat fanoušky, aby nevhodného skandování zanechali a případně pak může hráče stáhnout dočasně nebo trvale ze hřiště.

Anglický trenér Gareth Southgate zase vysvětloval, proč s hráči schůzku ohledně rasismu inicioval. "Měli jsme problém v Černé Hoře a z toho to vyústilo. Před venkovními zápasy se musíme připravit i na tohle," řekl novinářům před zápasem s Bulharskem.

"Měli bychom se soustředit na fotbal, rasismus opravdu není problém. Neměli bychom diskutovat o něčem, co se zatím ani nestalo," uzavřel Balakov téma rasismu před zápasem, který se odehraje v pondělí od 20:45 v bulharském hlavním městě Sofia.