Benzin není ani pro Ronalda. Jeho řidič čekal na cisternu sedm hodin, nedočkal se

Velká Británie už několik dní řeší problémy s dodávkami paliva a v některých oblastech není možné natankovat vůbec. Neobvyklá krize zasáhla nejen firmy a běžné občany, ale také největší celebrity - benzinu do svého luxusního Bentley Flying Spur se nedočkal ani fotbalista Cristiano Ronaldo, od srpna záložník Manchesteru United.

Samozřejmě to nebyl pětinásobný držitel Zlatého míče, kdo v dešti tvrdnul na benzinové pumpě ve Wilmslow v Cheshire. Nákladní vůz s palivem vyhlížel řidič jeho Bentley v hodnotě téměř sedmi milionů korun, společně s ním na dodávku paliva čekali členové ochranky ve voze Range Rover.

Členové Ronaldova personálu dorazili na čerpací stanici Shell ve středu ve 14.20 s informací, že by na benzinku měla brzy dorazit cisterna s pohonnými hmotami. Když ale čekali šest hodin a 40 minut, uvědomili si, že cisterna už zřejmě nepřijede. Ve devět večer se tedy sebrali a odjeli, aniž by natankovali kapku benzinu. Po 36letém Ronaldovi, který bydlí v nedalekém domě se sedmi ložnicemi, nebylo podle svědků ani stopy.

„I přes všechny Ronaldovy peníze je na stejné lodi jako my všichni ostatní. Pokud bude krize trvat dál, zřejmě mu nezbyde, než zůstat doma, stejně jako my všichni," řekl zdroj britského deníku The Sun.

Portugalec si bleskový Bentley Flying Spur pořídil minulý týden jako další přírůstek do své stáje luxusních vozů. Není to ovšem zdaleka nejdražší auto, které hráč přezdívaný CR7 vlastní.

Jeho garáž už obývají vozidla legendární značky Bugatti: Chiron a Veyron Grand Sport Vitesse. I když to oficiálně nepotvrdil, má se za to, že právě Ronaldo je jedním z deseti šťastlivců, kteří vlastní unikátní Bugatti Centodieci s cenovkou 8,5 milionu liber (přes 250 milionů Kč).