Bendtner zlomil taxikáři čelist. Sebeobrana, tvrdí přítelkyně dánského kanonýra

před 42 minutami

Bývalý střelec Arsenalu se omluvil za noční incident v centru Kodaně, byl k němu prý vyprovokován.

Kodaň/Praha - Dánský útočník Nicklas Bender se omluvil za rvačku, při níž v noci ze soboty na neděli zlomil čelist taxikářovi. Podle přítelkyně bývalého střelce Arsenalu se však fotbalista jen bránil předchozímu útoku.

"Taxikář přijel před nás, vyběhl z auta a hodil po mně láhev. Nezasáhl mě, ale bylo to těsně," popsala incident Philine Roepstorffová. "Vydal se k nám a můj přítel ho jednou praštil. Jasně, nikdo by se neměl bít, ale nebyl to Nicklas, kdo někoho napadl. Bránil sebe i mě. Kdo by neudělal to samé pro svou přítelkyni?" doplnila modelka, jež popsala celou aféru na Instagramu a připojila k němu láskyplnou fotku s Bendtnerem.

"Přimotal jsem se k extrémně nešťastné situaci v neděli kolem druhé hodiny ráno. Neuměl jsem si představit, co se z toho vyvine, jsem velmi smutný z toho, co se stalo. Lituju toho a z celého srdce se omlouvám," prohlásil třicetiletý útočník, jenž momentálně hájí barvy norského Rosenborgu Trondheim. "Nikdy jsem nebyl rváč, ale vždycky chráním ty, které mám rád, na hřišti i mimo ně," dodal Bendtner, jenž patřil Arsenalu v letech 2005 - 2014.

Podle tiskového mluvčí společnosti Dantaxi se ale všechno seběhlo jinak. "Veškerá důkazy byly předány policii včetně videozáznamu incidentu. To, co se z něho dá odvodit, nekoresponduje s jeho výpovědí," uvedl mluvčí.