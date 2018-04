Barák odehrál celý zápas, Udine ale prohrálo už pojedenácté v řadě

před 50 minutami

Antonín Barák a Jakub Jankto byli u jedenácté prohry Udine v řadě. Tentokrát nestačili na Crotone.

Řím - Fotbalisté Lazia Řím porazili v italské lize Sampdorii 4:0 a v tabulce dotáhli městského rivala AS. Zvítězil také Inter Milán 2:1 na hřišti Chieva. Naopak do stále větší krize upadá Udine, jež ztratilo vedení s Crotone a po jedenácté v řadě prohrálo. Antonín Barák za poražené odehrál celé utkání, Jakub Jankto naskočil do hry v 62. minutě.

Lazio proti Sampdorii potvrdilo ofenzivní kvality. S 83 brankami je nejproduktivnějším týmem Serie A, čtyři góly dalo dnes. V prvním poločase se hlavou prosadili Milinkovič-Savič a De Vrij, jenž je se šesti brankami nejproduktivnějším obráncem soutěže. V závěru přidal další dva zásahy nejlepší střelec italské ligy Immobile a Lazio posedmé v řadě bodovalo.

V závěsu za římským celkem zůstal Inter, který sice ve Veroně v prvním poločase s Chievem nehrál dobře, po změně stran se ale dostal do dvoubrankového vedení. Úvodní trefu zaznamenal Icardi, jenž je prvním hráčem Interu, kterému se podařilo vstřelit 26 branek v ligové sezoně, po Antoniu Angelillovi (1958/59).

Další zásah přidal Perišič, na druhé straně jen zkorigoval stav Stepiňski. Chievo čeká na výhru už pět zápasů a na pásmo sestupu má k dobru jen dva body. Stejně je na tom sedmnácté Crotone, které ale získalo důležité tři body v Udine. Domácí sice poslal do vedení v šesté minutě Lasagna, už za minutu ale vyrovnal Simy a v závěru dokonal obrat Faraoni.

Crotone, za které nenastoupil stoper Stefan Simič, odsoudilo čtyři kola před koncem k sestupu Benevento. To sice v sobotu překvapivě zvítězilo 1:0 na hřišti AC Milán, na Crotone už ale ztrácí nedostižných 14 bodů a s nejvyšší soutěží se po roce rozloučí.

Posledních několik minut odehrál za Boloňu Ladislav Krejčí, jeho tým remizoval bez branek v Cagliari. Bergamo poskočilo po výhře 2:1 nad FC Turín na šesté místo o bod před AC Milán.

Italská fotbalová liga - 34. kolo:

Cagliari - Boloňa 0:0, Bergamo - FC Turín 2:1 (53. Freuler, 64. Gosens - 56. Ljajič), Chievo - Inter Milán 1:2 (90. Stepiňski - 52. Icardi, 61. Perišič), Lazio Řím - Sampdoria Janov 4:0 (85. a 88. Immobile, 32. Milinkovič-Savič, 43. De Vrij), Udine - Crotone 1:2 (6. Lasagna - 7. Simy, 86. Faraoni),

20:45 Juventus Turín - Neapol.