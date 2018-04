Zatím bez videorozhodčího. Kluby anglické Premier League chtějí víc testů

před 38 minutami

Londýn - Anglická liga v příští sezoně videorozhodčího zavádět nebude. Dnes to odhlasovaly kluby Premier League, podle kterých je potřeba podrobnějšího testování. Videorozhodčí je v Anglii momentálně ve zkušebním provozu v zápasech Anglického a Ligového poháru.

Podle klubů je největší problém v tom, že v řadě případů nejsou verdikty videorozhodčího při zápasech jasně vysvětleny. "Je potřeba zlepšit především komunikaci s fanoušky na stadionu a také u televizních obrazovek," citovala prohlášení klubů agentura Reuters.

Videorozhodčí už v různých formách funguje ve 40 světových ligách včetně české nejvyšší soutěže, může být využit pouze v předem daných situacích - při dosažení branky a všem, co tomu předchází včetně ofsajdů, při rozhodnutí o penaltách, červených kartách a při chybné identifikaci hráčů.

Bez problémů se zavedení videa neobešlo v Itálii nebo Německu, kde však v březnu kluby jednohlasně schválily oficiální zavedení videa pro nadcházející ročník. Využití videa pro mistrovství světa v Rusku nedávno posvětila i Mezinárodní pravidlová komise IFAB. Podle jejich statistik ze soutěžních zápasů byla přesnost verdiktů videorozhodčího 98,9 procenta.

Po zavedení videa v Lize mistrů volal po středeční odvetě čtvrtfinále proti Realu Madrid i majitel Juventusu Turín Andrea Agnelli. Vedla ho k tomu sporná penalta v závěru utkání, která přinesla postup Realu.

"Sleduji, jak se v jednotlivých soutěžích zavádí video a poslední události mě přesvědčily, že i Liga mistrů absolutně potřebuje videorozhodčí. A to nejrychleji, jak to bude možné," řekl Agnelli pro klubový web. "Tady nejde o body, ale o prestiž a hodně peněz," dodal.

Juventus v odvetě smazal tříbrankovou ztrátu z prvního duelu, ale v nastavení Benatia v šestnáctce fauloval Vázqueze a rozhodčí nařídil pro Real penaltu, z níž Ronaldo rozhodl o postupu Realu. Podle Juventusu ale o penaltu nešlo, brankář Gianluigi Buffon dokonce za protesty dostal červenou kartu.

Faul Benatii na Vázqueze:

Benatia que 5 minutos antes metio 2 patadas a Asensio y Kroos; en esta jugada ESTANDO SIN OPCION DE JUGAR LA BOLA A LA ESPALDA DE LUCAS llega y EMPUJA con ambos brazos y luego suelta una patada al pecho de Lucas. BENATIA NUNCA TOCO EL BALON. pero olvidalo, no es penal.. pic.twitter.com/9hm2svUKd0 — Carlos-Milord (@Carlos_m2896) April 11, 2018

"Je třeba zabránit takovým chybám a jsem si jistý, že rozhodčí (Michael Oliver) bude nejvíc zklamanou osobou, až se podívá na záznam," míní Agnelli.

Zavedení videa do Ligy mistrů v únoru UEFA odložila s tím, že počká, v jakém světle se systém představí na červnovém mistrovství světa. "Nejsem proti zavádění technologie, protože i fotbal musí jít dopředu. Ale nikdo neví, jak to funguje v běžném provozu. A to by mohl být problém. Uvidíme, jak si povede na šampionátu v Rusku, a pak rozhodneme," prohlásil předseda UEFA Aleksander Čeferin.

Agnelli však může mít na zavedení velký vliv, jelikož je předsedou Evropské klubové asociace ECA, která sdružuje většinu účastníků Ligy mistrů.