Fotbalový trapas. Útočník nedal gól ani z brankové čáry, fanoušci se mu smějí

před 1 hodinou

Téměř nemožné dokázal fotbalový útočník James Alabi. Ani v situaci, ze které zdánlivě snad nešlo nedat gól, nedokázal dopravit míč do brány a jeho trapasem se na sociálních sítích baví celý svět.

V utkání skupinové fáze EFL Trophy, což je pohárová soutěž, kterou anglická Fotbalová asociace pořádá pro kluby třetí a čtvrté ligy a akademie týmů Premier League, hostil Leyton Orient soupeře ze Southendu.

Už v 7. minutě šel do vedení, ale pojišťovací gól ne a ne přidat. Nepodařilo se to ani ze situace ve druhém poločase, kdy domácí útočník James Alabi u tyče zcela odkryté brány dorážel míč - jenže ten po jeho hlavičce nakonec místo v síti neuvěřitelně skončil v rukavicích gólmana Marka Oxleyho.

"Díval jsem se na to sedmkrát. A pořád nevím, jak je to z hlediska fyzikálních zákonů možné," divil se na Twitteru fanoušek s nickem Matty. "Briliantní obranný zákrok od Alabi. Jo, počkejte…" smál se další jménem Robbie Scott.

Jenže příznivcům třetiligového klubu dochází s Alabim trpělivost. "Je to neuvěřitelné, ale pokaždé, když ho vidím na hřišti, je horší a horší. Nevím, jak to pořád dělá," citoval server deníku Daily Mail jednoho z fanoušků Leytonu.

Čtyřiadvacetiletý odchovanec Stoke City, který strávil jednu sezonu ve slavném Celtiku, se ještě v prvním poločase nachomýtl i k další bizarní situaci. Po špatné malé domů soupeře přehodil gólmana Oxleyho, jenže souboj s ním ho rozhodil, a tak se k míči před prázdnou brankou dostal jako první obránce hostů. I když ho nikdo neatakoval, odklidil míč do bezpečí svérázným způsobem - tvrdou ránou ho napálil do tyče vlastní branky, odkud se odrazil do hřiště…

Nakonec si Alabi fanoušky přece jen trochu usmířil. V poslední minutě přiťukl míč Daleu Gormanovi, jenž ho uklidil do sítě, a přece jen tak k radosti 1562 diváků v ochozech zpečetil vítězství týmu ze čtvrté ligy nad favoritem, který působí o soutěž výš.

Podívejte se na sestřih nejzajímavějších momentů utkání: