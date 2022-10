Až tě potkám, tak ti naflákám. Mám na tebe pifku, seřval Rada sudího a viděl červenou

V sedmnáctitisícovém Jičíně se na koalici domluvilo ve volbách vítězné hnutí ANO s lidoveckým Sdružením pro Jičín a Volbou pro město (VPM). V zastupitelstvu bude mít nejtěsnější většinu 11 z 21 mandátů. Starostou by se měl opět stát advokát Jan Malý (ANO), uvedl v sobotu Malý. Koaliční dohodu podle něj strany podepsaly v pátek. Ustavující zasedání zastupitelstva by mělo být 19. října.

Trojkoalice navazuje na dosavadní čtyřkoalici, kterou kromě hnutí ANO, Sdružení pro Jičín a VPM ještě tvořilo sdružení Za prosperující Jičín s TOP 09. To se však již do zastupitelstva v letošních volbách nedostalo.

Kromě starosty Malého by měl ve funkci prvního místostarosty pokračovat i Petr Hamáček (Sdružení pro Jičín). Oba jsou ve funkcích v čele Jičína od roku 2014. Dosavadního druhého místostarostu Jana Jiřičku (VPM) by měla vystřídat Alena Stillerová (ANO). V sedmičlenné radě města by mělo mít ANO čtyři zástupce, Sdružení pro Jičín dva a Volba pro město jednoho.