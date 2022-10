Poškozeného měli ohrožovat pistolí. Limberský byl s dalšími muži obviněn z vydírání

Bývalou hvězdu Plzně Davida Limberského zadrželi kvůli případu vydírání ve čtvrtek policisté. Nyní je vyšetřován na svobodě.

Kromě Limberského policisté podezřívají z vydírání další tři muže. S informací přišel deník Právo.

Všichni čtyři se dohromady údajně snažili vymoci peníze z dalšího muže, kterému dříve poskytli částku čtyři miliony korun na těžbu kryptoměn. Tento člověk měl za svěřené peníze nakoupit pro těžbu techniku.

Oficiální místa zatím totožnost stíhaných osob nepotvrdila. "Okolnosti vyšetřovaného případu nejsou takové povahy, aby to odůvodnilo zveřejnění zejména osobních údajů osob, které v případu figurují," uvedl žalobce pro Právo. Policie k případu ale chystá tiskovou zprávu.

Pokud by se čtyřem mužům vina skutečně prokázala, hrozilo by jim až osm let za mřížemi za zločin vydírání. Policisty vyšetřovaní podezřelí jsou ve věku 37, 39, 46 a 48 let. Devětatřicátiny Limberský oslavil právě včera, kdy jej měla policie zadržet.

Incident se měl odehrát v kavárně v Karlových Varech. Limberský a další tři muži zde měli schůzku v salonku, kde měli po poškozeném žádat peníze, protože nebyli spokojení s výsledky těžby.

Limberský dal muži údajně na vrácení peněz čas do konce listopadu. Ten to odmítl a místo toho měl nabídnout těžební nástroje, tedy pravděpodobně počítače a grafické karty. Poté došlo k hádce.

Bývalý hráč Plzně na muže začal křičet, že ho okradl a chce zpět své peníze. Roztržka vygradovala.

"Vzápětí další ze čtveřice obviněných požádal přítomné hosty, aby ze salonku odešli. Poté si k poškozenému údajně přisedl, vytáhl pistoli, se kterou ho nejprve udeřil do zátylku a poté mu ji přiložil k hlavě a opakovaně se ho ptal, do kdy peníze vrátí. Muže nechali odejít poté, co jim měl slíbit, že peníze vrátí do konce listopadu," uvedlo Právo.

Limberský zatím případ nijak nekomentoval.