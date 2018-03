Anglie se baví bizarním vyloučením. Bývalý hráč Arsenalu dostal červenou za to, že řekl své jméno

před 13 hodinami

Sanchez Watt se při utkání šesté nejvyšší anglické soutěže dostal do problémů kvůli svému jménu.

Londýn - Rozhodčí chtěl bývalého fotbalistu Arsenalu či Leedsu kvůli protestům vyloučit, po vysvětlení ale červenou kartu zrušil.

Sedmadvacetiletý Watt z týmu Hemel Hempstead měl v úterním duelu s East Thurrock dostat žlutou kartu. Když se ho rozhodčí ptal na jméno, útočník mu po pravdě odpověděl "Watt". Sudí si však myslel, že mu hráč odporuje slovem "What?" (Cože?) a ukázal mu kartu červenou. Brzy však vyloučení zrušil, když se dozvěděl, že fotbalista skutečně neprotestuje a jen mu říká své jméno.

"Byla to prostě lidská chyba a rozhodčí byl dost chlap na to, aby to uznal. Po zápase se nám moc omlouval a všichni jsme to brali s humorem," řekl BBC předseda klubu Hemel Hempstead Dave Boggins.

Londýnský rodák Watt byl hráčem Arsenalu v letech 2009-2013, ale za hlavní tým "Kanonýrů" nastoupil jen ve třech zápasech Ligového poháru v úvodu svého působení. Od roku 2010 putoval po hostováních, zahrál si druhou ligu za Leeds a třetí nejvyšší soutěž za Sheffield Wednesday.