Stramaccioni nechce odejít s tím, že něco nezvládl, a hledá viníka. K roztržce nedošlo, říká Ščasný

před 7 hodinami

Sportovní ředitel Sparty Zdeněk Ščasný byl v hlavní roli při odvolávání kouče Stramaccioniho a následném jmenování nového lodivoda Pavla Hapala. Na tiskové konferenci pak popsal, jak celou rošádu viděl ze svého pohledu.

Praha - Odvolat Itala Stramaccioniho a rychle sehnat náhradu. To byl těžký úkol pro celé vedení Sparty v čele se sportovním ředitelem Zdeňkem Ščasným. Nakonec se to klubu z Letné povedlo za 45 hodin, po kterých v úterý odpoledne oznámil příchod Pavla Hapala.

"Jsem rád, že se nám po tom, co se odehrálo, v tak krátké době podařilo přivést kouče, kterého jsme měli nejvýš na listině. Rozhodli jsme se v neděli hned po zápase, že musíme sáhnout ke změně," popsal Ščasný, jak se trenérská rošáda rodila.

Sám šedesátiletý trenér ani neuvažoval o tom, že by sám usedl jako kormidelník do sparťanské lodě, která má po působení Andrey Stramaccioniho výrazné trhliny. Ščasný tak potvrdil svá slova z prosince, kdy nastoupil do klubu jako sportovní ředitel. Přímou účast na lavičce však kategoricky odmítl.

Okamžitě po konci Stramaccioniho ve funkci muselo vedení řešit, zdali opustí nastolenou vizi internacionalizace klubu. Tu však po poradě rozhodlo ponechat. "Filozofii internacionalizace neměníme, ale zvažovali jsme to. Nakonec jsme se rozhodli, že chceme trenéra, který zná prostředí. Od nastolené cesty ale rozhodně neustoupíme," oznámil Ščasný.

Ten musel řešit také spekulace, že během zápasu proti Brnu (1:1) došlo k roztržce mezi ním a italským trenérem. Stramaccioni měl navíc prohlásit do italských médií, že v klubu sám nemohl pokračovat po událostech posledních dní.

Jakékoli spory však Ščasný dementoval. "Žádná roztržka s panem Stramaccionim nenastala, v kabině jsme s Tomášem Rosickým nebyli, potkali jsme se s trenérem v posilovně. Myslím, že pan Stramaccioni nechce odejít s pocitem, že tu něco nezvládl, tak hledá někoho, kdo za to může. Z mé strany ale byla spolupráce naprosto transparentní, s Tomášem Rosickým jsme na něj netlačili. Neustále jsme hledali a diskutovali, proč to nejde. Ale neviděli jsme světlo, že by se to dalo zvednout," vysvětloval sportovní ředitel Letenských.

Ščasný poté potvrdil, že by pravděpodobně k odvolání italského stratéga došlo i v případě, že by Sparta duel s Brnem zvládla vítězně. "Věřil jsem, že ten zápas vyhrajeme. Ale chci se přiznat, že i kdybychom vyhráli, tak bychom řešili trenérské místo. Nebyli jsme vyrovnaní, měli jsme zápasy dobré i špatné. Nedokázali jsme udržet kontinuitu. Viděl jsem navíc, že je problém v tom, co chce trenér hrát, tam se naše představy dost lišily. Remíza s Brnem byla jen poslední kapkou," řekl šedesátiletý trenér.

Nový trenér Pavel Hapal už v úterý odpoledne vedl první trénink se svými novými svěřenci a připravuje tým na nadcházející dva těžké duely, sobotní souboj v Karviné a následující týden derby se Slavií. Právě odvěký rival z Edenu přitom drží klíčovou druhou příčku, která zajišťuje postup do kvalifikace Ligy mistrů.

"Vnímám přátelskou atmosféru u nových trenérů i radikální změnu u hráčů. Teď to zbývá přenést na hřiště. Mám ale radost, že se vše podařilo tak rychle, a přeji si, aby se nám podařilo vrátit se zpátky na vrchol," doufá Ščasný