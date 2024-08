Byli jsme lepší, ve vítězný gól jsem věřil, říká plzeňský gólman Tvrdoň

Brankář Marián Tvrdoň věří, že fotbalisté Plzně po výhře 1:0 v úvodním zápase závěrečného 4. předkola Evropské ligy nad Heart of Midlothian dokážou ve Skotsku vybojovat postup do hlavní soutěže. Viktoria rozhodla gólem až v šesté minutě nastavení, třicetiletý gólman na tiskové konferenci po utkání uvedl, že ve vítězství věřil až do poslední chvíle, protože jeho spoluhráči si vedli skvěle.

Hearts nevyšel začátek sezony, v Plzni však sahali po remíze.

"Zápas byl náročný. Mysleli jsme, že soupeř bude hrát trochu víc fotbal, ale chtěl jen uhrát dobrý výsledek. Málem se mu to podařilo, naštěstí jsme dali gól a lépe se nám pojede do Skotska. Byli jsme lepší, myslím, že jsme mohli dát více gólů," řekl Tvrdoň.

"Věřil jsem do poslední minuty, že kluci zatlačí na soupeře a něco tam padne. Je to jen 1:0, ale aspoň to," poukázal na vlastní gól soupeře v samém závěru.

V brance si moc nezachytal. "Utkání bylo psychicky náročné. Ale s trenérem Kozáčikem jsme si říkali, že to bude o jedné, dvou šancích. Na ty se soustředíme, abych to chytil a kluky podržel. Ve druhém poločase už to skvěle ubránili, byl jsem vždy připravený," poukázal rodák z Nitry.

Plzeň měla pětiminutový výpadek v závěru prvního poločasu, kdy Tvrdoň zneškodnil dvě šance kanonýrovi Lawrenci Shanklandovi.

Související Viktoria se dočkala vytouženého gólu až v závěru nastavení

"Byly to sice náročné situace, ale střely naštěstí ne extra uklizené. Nějak jsem si s tím poradil. Soupeř asi přišel s taktikou zatlačit na nás na konci půle, abychom nemohli odpovědět. Povedlo se mu to, ale víc pak už neměl, kluci zahráli fantasticky," ocenil gólman.

Odchovanec Nitry využil zranění Marina Jedličky a chopil se role jedničky. V předkolech a lize už vychytal pět zápasů s čistým kontem.

"Cítím se určitě ve formě, ale vychází to z celého týmu a důvěry trenérů. Zvedá mě, že si při šancích poradím a pomáhám klukům, stejně jako oni zase pomáhají mně."

Soupeři se vymstilo zdržování.

"Byli jsme překvapení, že rozhodčí je nechal celý zápas zdržovat, taktika byla od soupeře jasná. Tak se ale bojuje o Evropu, nemůžeme se na nikoho zlobit. Všechno tomu podřídili," řekl Tvrdoň.

Ve Skotsku se musí připravit v odvetě na dvacet tisíc lidí v hledišti.

Víme, že to bude bouřlivé, mám kontakty s hráči, co tam hráli. Víme, do čeho jdeme, ale když zamakáme a gól nedostaneme, což nám teď v posledních zápasech vychází, tak to zvládneme a postoupíme," věří gólman.