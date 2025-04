Pála počítá před Pohárem BJK omluvenky. Za Bejlek se rýsuje překvapivá náhrada

Tenistky Karolína Muchová a Kateřina Siniaková se nezúčastní kvalifikace o postup do finálového turnaje o Pohár Billie Jean Kingové. Zraněnou Sáru Bejlek by v nominaci mohla překvapivě nahradit Lucie Šafářová. Média o tom dnes informoval kapitán Petr Pála. Kvalifikační skupina, v níž Češky narazí na Brazílii a Španělsko, se uskuteční od 10. do 12. dubna v Ostravě.

V české nominaci zůstávají Linda Nosková, Marie Bouzková, Dominika Šalková a Tereza Valentová. Pálův výběr zahájí kvalifikační turnaj 10. dubna proti Brazílii. O den později se na tvrdém povrchu v RT Torax Areně utkají Brazílie se Španělskem a v sobotu završí kvalifikaci souboj Česka se Španělkami. Na finálový turnaj do čínského Šen-čenu postoupí jen vítěz skupiny. Muchová se Siniakovou ani v původně ohlášeném složení nefigurovaly. Zůstávaly ale s Pálou v kontaktu a ve hře byla jejich dodatečná nominace. O jejich startu se mělo definitivně rozhodnout po turnaji v Miami, který skončil minulý týden. "Kája Muchová bohužel kvůli zranění nemůže hrát, jinak by nastoupila. Katka Siniaková se necítí fit. Má toho plné brýle a měla by začít nejdříve až v Madridu," uvedl Pála. Zkušenému kapitánovi vypadla z nominace Bejlek, která se zranila minulý týden na turnaji v Antalyi. Oslovil také další mladé hráčky. Linda Fruhvirtová se omluvila z rodinných důvodů, Nikola Bartůňková kvůli studijním povinnostem a nevyšla ani nominace Laury Samson. Osmatřicetiletá Šafářová, která se vrátila po mateřské přestávce, hrála naposledy na turnaji v Charlestonu, kde postoupila po boku Američanky Bethanie Mattekové-Sandsové do čtvrtfinále. "Oslovil jsem ji, zda by nechtěla být v týmu, aby předala holkám nějaké zkušenosti. Odehrála letos tři turnaje ve čtyřhře, vloni byly ve finále v Praze na Spartě," řekl Pála. "Hraje levou rukou. Mohla by si zaservírovat proti Lindě Noskové, která bude pravděpodobně hrát ve čtvrtek proti (Beatriz) Haddadové Maiaové a jež je také levačka. Zahrát si čtyřhru a třeba holkám předat nějaké zkušenosti. Čekáme odpověď, má toho hodně. Doufám, že třeba přijede a mohla by nám takto pomoct," doplnil Pála. Jedničkou by měla být dvaatřicátá hráčka světa Nosková, druhou nejvýše postavenou Češkou v týmu bude Bouzková. "Jsme tu, abychom skončili první ve skupině, a vím, že se o to holky poperou. Tyto týmové soutěže mohou mít spoustu překvapení. Mohou být i na náš účet, ale furt je to padesát na padesát pro všechny. První, druhý, třetí může být jakýkoliv tým," doplnil Pála. Hlavní oporou Brazilek by měla být 17. hráčka světa Haddadová Maiaová. Španělky mají nahlášenou jako jedničku Jessicu Bouzasovou či bronzové olympijské medailistky z Paříže 2024 ve čtyřhře Saru Sorribesovou a Cristinu Bucsaovou. Chybí světová devítka Paula Badosaová. "V singlu určitě nastoupí Linda Nosková a musíme počkat na Marušku, která hrála turnaj v Bogotě, jak na tom bude fyzicky a psychicky. Kdyby to nešlo, bude hrát někdo mladý. Pokusíme se udělat co nejlepší sestavu," doplnil Pála. Věří také, že hráčkám pomůže domácí atmosféra. "Tím, že hrajeme doma, je to pro hráčky svátek. Tady v Ostravě to bylo vždy skvělé. Doufám, že si fanoušci najdou ve čtvrtek cestu, protože potřebujeme pomoci, abychom mohli hrát ještě po čtvrtku o postup," doplnil Pála. Finálový turnaj se uskuteční v Šen-čenu poprvé v historii. Nově si ho zahraje osm zemí místo dosavadních dvanácti. Jistou účast mají obhájkyně titulu Italky a Čína. Hrát se bude v listopadu.