Viktoria se dočkala vytouženého gólu v šesté minutě nastaveného času

Fotbalisté Plzně porazili v úvodním utkání 4. předkola Evropské ligy skotský celek Heart of Midlothian 1:0. Rozhodl vlastní gól Daniela Oyegokea.

O vítězství favorizovaných Západočechů v duelu třetích celků svých domácích soutěží z minulé sezony rozhodla vlastní branka střídajícího Daniela Oyegokeho, který si srazil míč do sítě v souboji s Jhonem Mosquerou. Odveta se odehraje v Edinburghu za týden.

Viktoria udržela neporazitelnost v sezoně a v osmém soutěžním utkání tohoto ročníku posedmé zvítězila. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka usilují o pátou účast v hlavní fázi Evropské ligy a první od sezony 2017/18.

Za postup by inkasovali bonus 4,31 milionu eur (108 milionů korun). V případě vyřazení by přešli do základní části Konferenční ligy, s níž je spojena prémie 3,17 milionu eur (80 milionů korun).

FCSB si veze z Rakouska remízu

Hráči rumunského FCSB po vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů s pražskou Spartou remizovali v Linci 1:1. RFS Riga v sestavě se záložníkem Petrem Marešem zdolala APOEL Nikósie 2:1. Odvety jsou na programu za týden.

FCSB, což je bývalá Steaua Bukurešť, minulé úterý doma podlehl Spartě ve 3. předkole "milionářské" soutěže 2:3 a "propadl" se o patro níž. Linec zahájil vzájemný souboj lépe, do vedení ho poslal Taoui, jenže za hosty srovnal v nastavení prvního poločasu Miculescu.

Třiatřicetiletý Mareš odehrál 83 minut. Riga vstřelila obě branky v úvodním dějství, APOEL snížil krátce po změně stran. Lotyšský celek si ještě hlavní fázi Evropské ligy nikdy nezahrál.

Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Evropské ligy:

Viktoria Plzeň - Heart of Midlothian FC 1:0 (0:0)

Branka: 90.+6 vlastní Oyegoke. Rozhodčí: Jablonski - Koslowski, Beitinger - Brand (video, všichni Něm.). ŽK: Jemelka, Koubek (trenér), Kalvach - Devlin, Vargas. Diváci: 10.506.

Plzeň: Tvrdoň - Dweh, Hranáč, Jemelka - Kopic (73. Mosquera), Kalvach, Červ, Havel (59. Cadu) - Šulc, Jirka (59. Bello) - Vašulín (73. Vydra). Trenér: Koubek.

Hearts: Gordon - Kingsley, Kent, Rowles - Taylor (75. Oyegoke), Boateng, Grant (75. Spittal), Penrice - Devlin - Vargas (89. Oda), Shankland (80. Boyce). Trenér: Naismith

Další zápasy:

LASK Linec - FCSB (Rum.) 1:1 (1:1), RFS Riga - APOEL Nikósie 2:1 (2:0), Molde (Nor.) - Elfsborg (Švéd.) 0:1 (0:1),

19:30 PAOK Soluň - Shamrock Rovers (Ir.),

20:00 Ludogorec Razgrad - Petrocub (Mold.), Maccabi Tel Aviv - Bačka Topola, Ferencváros Budapešť - Banja Luka (Bosna),

20:30 Lugano - Besiktas Istanbul,

20:45 Dinamo Minsk - Anderlecht Brusel, Jagiellonia Bialystok - Ajax Amsterodam,

21:30 Braga - Rapid Vídeň.