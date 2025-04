Brzké vyloučení brankáře srazilo Teplice. Jablonec si došel pro výhru

Fotbalisté Jablonce v 28. kole první ligy po sérii čtyř utkání bez výhry triumfovali v Teplicích 1:0. Domácí hráli od 34. minuty bez vyloučeného brankáře Matouše Trmala. V závěru úvodního dějství rozhodl Lamin Jawo, žádnou z řady šancí ve druhém poločase hosté nevyužili.

Jablonec si v neúplné tabulce upevnil páté místo a zajistil si účast v nadstavbové skupině o titul. "Skláři" v lize prohráli po čtyřech kolech, doma nezvítězili teprve podruhé z posledních sedmi ligových duelů a patří jim dvanácté místo.

Teplický trenér Frťala, jenž v minulosti vedl Jablonec, především kvůli absencím v defenzivě udělal hned šest změn v základní sestavě. Do první šance se hnal jablonecký útočník Chramosta, který si naběhl za obranu, ale brankář Trmal včas vyběhl a míč těsně před útočníkem odehrál. Domácí zahrozili Jásirovou hlavičkou, gólman Hanuš ji vyrazil a dobíhající Krejčí na balon těsně nedosáhl.

Když si Chramosta naběhl za obranu podruhé a přehazoval brankáře, situace už měla pro domácí vážné následky. Balon směřující do sítě sice Kričfaluši dostihl a odkopl ho do bezpečí, sudí Hocek však byl povolán k monitoru. Po delším zkoumání usoudil, že Trmal se daleko před šestnáctkou dotkl míče rukou a gólmana vyloučil. Do branky zamířil Ludha a hřiště opustil zkušený Krejčí.

Hosté přesilovku využili v nastavení první půle. Míč poskakující v pokutovém území poslal Jawo do sítě a po dalším dlouhém zkoumání se ukázalo, že se o osm centimetrů nejednalo o ofsajd, takže pátý gól gambijského útočníka v ligové sezoně platil. Svěřenci kouče Kozla skórovali v lize po více než 370 minutách.

Po přestávce měl Jablonec výraznou převahu a řadu šancí, ale zahazoval jednu za druhou. Suchanovu pohotovou ránu zastavil Ludha nohou, střídající Puškáč v ideální pozici selhal. Hosté zahrávali spoustu rohových kopů, které přinášely další příležitosti. Chramosta v tutovce promáchl, Suchanova dorážka neprošla. Puškáč zakončil jen do nohou vybíhajícího Ludhy, jehož pak zblízka nepropálil ani Chramosta.

Když už Nebyla dokázal Ludhu překonat, za gólmana zaskočil Mičevič. Jablonec prohrál jediný z posledních šesti vzájemných ligových zápasů a Teplice v nejvyšší soutěži potřetí po sobě porazil. Zároveň bodoval v sedmém z posledních osmi kol, venku však vyhrál teprve druhý z posledních osmi ligových duelů.

Dukla zvítězila 1:0 v Mladé Boleslavi a prodloužila sérii bez porážky na šest utkání. Pražanům zařídil triumf v 83. minutě Marcel Čermák. Nováček soutěže je nadále čtrnáctý. Mladá Boleslav prohrála páté kolo v řadě a v neúplné tabulce jí patří desáté místo.

Svěřenci kouče Petra Rady bodovali venku v lize popáté za sebou a na jaře z devíti kol utrpěli jedinou porážku. Mladé Boleslavi vrátili porážku 0:1 z úvodního vzájemného duelu v sezoně. Středočeši doma prohráli poslední tři ligová utkání.

28. kolo první fotbalové ligy:

FK Teplice - FK Jablonec 0:1 (0:1)

Branka: 45.+1 Jawo. Rozhodčí: Hocek - Matoušek, Bělák - Radina (video). ŽK: Jukl, Frťala (trenér) - Souček, Jawo, Martinec. ČK: 34. Trmal (Teplice). Diváci: 2683.

Teplice: Trmal - Bílek (71. Gning), Kričfaluši, Mičevič, Labík (46. Sedláček) - Švanda, Langhamer, Jukl, Krejčí (36. Ludha) - Trubač (46. Danihel) - Jásir (62. Šiler). Trenér: Frťala.

Jablonec: Hanuš - Martinec, Tekijaški, Cedidla - Čanturišvili, Beran, Nebyla (90.+1 Štěpánek), Souček (46. Polidar) - Suchan (80. Ševčík), Chramosta (73. Alégué) - Jawo (46. Puškáč). Trenér: Kozel.

FK Mladá Boleslav - Dukla Praha 0:1 (0:0)

Branka: 83. Čermák. Rozhodčí: Starý - Slavíček, Ratajová - Berka (video). ŽK: John, Vojta, Mašek, Suchý, Mandous - Peterka, Čermák, Mikuš.

M. Boleslav: Mandous - Haliti, Suchý (88. Král), Hora (88. Buryán) - Kostka, Stránský, Ibrahimaj (46. Ševčík), John - Ladra (90.+2 Sakala) - Mašek, Vojta (63. Mareček). Trenér: Brännström.

Dukla: Hruška - Mikuš, Peterka, Purzitidis, Ambler (72. Jorginho) - Kozma, Čermák - Špatenka (25. Mosquera), Hora, Šebrle (90.+3 Doda) - Milla. Trenér: P. Rada.