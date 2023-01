Fenomenální jízda Mitchella v NBA. V zápase nastřílel 71 bodů a připomněl Bryanta

Vedení Starostů a nezávislých (STAN) zvažuje výměnu ministra školství Vladimíra Balaše, uvádí s odvoláním na nejmenované zdroje z vlády a vedení hnutí web Deník N. Podle serveru by Balaš jako odborník na ústavní právo a vysokoškolský pedagog mohl zamířit na Ústavní soud. O tom, kdo by ho v čele ministerstva nahradil, nemají Starostové jasno. Podle jejich předsedy Víta Rakušana by se případná rekonstrukce vlády musela týkat i jiných stran.

Balaš loni v červnu vystřídal v křesle ministra školství Petra Gazdíka (STAN). Ten rezignoval kvůli kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z kauzy Dozimetr, která se týká podezřelých obchodů zejména v pražském dopravním podniku.

Vedení STAN nyní podle Deníku N zvažuje, že ministra školství opět vymění. "Bude se to řešit v lednu. STAN zjišťoval, zda by byl Balaš průchozí jako ústavní soudce. Chtějí mu to nabídnout výměnou za to, že by ministerstvo školství opustil," řekl serveru nejmenovaný člen vlády. Podle zdroje z vedení STAN bude vládní koalice jednat o personálních změnách ve vládě po lednových prezidentských volbách.