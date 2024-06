"Je to domluvené. Proč riskovat?" Slováci jsou v zamotané skupině terčem spekulací

Poslední kolo skupiny E na fotbalovém Euru slibuje mimořádně zajímavou podívanou. Každý tým má šanci na první místo, ale může skončit i poslední. K tomu jsou Slováci a Rumuni terčem spekulací o domluveném zápase.

Rumunsko, Belgie, Slovensko, Ukrajina. Všichni v "éčku" zatím jednou vyhráli a prohráli, všichni mají tři body. Dělí je jen rozdílné skóre.

Poslední zápasy Slovensko - Rumunsko a Ukrajina - Belgie, které začínají shodně ve středu v 18:00, tak slibují velké drama. Variant, jak může skupina skončit, je nespočet.

Slováci a Rumuni ale mají výhodu. Jestliže ve vzájemném klání uhrají remízu, určitě postoupí.

Belgii by v takovém případě také stačila remíza, Ukrajina by musela vyhrát, protože při bodové rovnosti všech reprezentací by doplatila na nejhorší skóre.

Slovenská ani rumunská družina však nechce o domluvě ani slyšet.

"Jsme profesionálové. K remíze se vůbec nebudu vyjadřovat. Víme, že by nám pomohla, ale my chceme vyhrát," prohlásil italský kouč Slovenska Francesco Calzona.

"Trenér nás nabádá k tomu, abychom hráli na vítězství, ať už proti nám stojí kdokoliv," potvrdil reprezentační záložník Stanislav Lobotka.

"Kdyby do konce zápasu zbývalo deset minut a platil by nerozhodný stav, u kterého víte, že vám zajistí postup, možná by to bylo jiné, ale hrát od začátku na remízu je velmi zrádné. Takže do toho půjdeme s tím, že chceme vyhrát a pokusit se být první ve skupině," dodal.

Podobná slova zní i z rumunského mužstva. "Nemůžete jít do zápasu s myšlenkami na remízu. Musíme hrát na vítězství a já věřím, že k němu dokráčíme," líčil rumunský středopolař Valentin Mihaila.

Když se ale zeptáte zainteresovaných osobností, které však nejsou přímou součástí ani jednoho z celků, uslyšíte i jinou perspektivu.

"Se Slovenskem uhrajeme remízu a postoupíme, je to domluvené," vyjádřil svůj názor pro stanici Antena Sport bývalý rumunský záložník Danut Lupu.

"Byla by škoda, kdybychom si spolu se Slováky nezajistili postup. Proč riskovat? Hráči spolu na této úrovni vycházejí velmi dobře," doplnil.

Adrian Cristea, další někdejší reprezentant Rumunska, který ale nastupoval na křídle, přidal podobný pohled.

"Nemyslím si, že je nemorální se Slovenskem remizovat. Oba týmy potřebují nerozhodný výsledek, takže jistě budou hrát dobře směrem dozadu. Nevidím na tom nic nemorálního. Jako divák chcete na hřišti vidět asi něco jiného, ale jako fotbalista máte jasný cíl. Čekám zápas plný vyčkávání, držení míče, nahrávek," řekl Cristea portálu iAM Sport.

Remízu očekávají také sázkové kanceláře, které na ni vypsaly neobvykle nízký kurz kolem dvou ku jedné. Pravděpodobnost výhry jednoho či druhého celku se pak pohybuje mezi třemi a čtyřmi ku jedné.

Slováky pochopitelně pošle do osmifinále i vítězství. Zajímavější je, že by jim mohla stačit také prohra.

Ukrajina by ale v první řadě musela porazit favorizovanou Belgii. I proto je remíza s Rumunskem tak lákavá.