Švýcary žene cizí vliv, na MS může pomoct "magie", říká trenér. S Rulíkem nesouhlasí

Čeští hokejisté dnes rozjedou mistrovství světa v dánském Herningu reprízou loňského finále proti Švýcarům. Tedy proti tradičnímu soupeři, u kterého se neustále debatuje, zda se počítá mezi absolutní špičku. Pro Aktuálně.cz rozebírá českého protivníka trenér Pavel Rosa, který ve Švýcarsku dlouhá léta působí.

V letech 2013, 2018 a 2024 získali Švýcaři na MS stříbro. Sedmkrát za sebou nechyběli ve čtvrtfinále, v letech 2022 a 2023 zase vyhráli svou skupinu.

Češi je na velkém turnaji porazili v základní hrací době z posledních deseti případů jen třikrát, včetně loňského zlatého finále v Praze.

"Švýcarsko považuju za favorita mistrovství," prohlásil dokonce český kouč Radim Rulík v neděli po porážce 3:5 na přípravném turnaji v Brně.

Rosa, který pracoval v posledních pěti sezonách jako trenérský asistent u týmu Fribourgu ve švýcarské lize, s takovým označením nesouhlasí. Přeci jen o něco výše staví Kanadu, Švédsko i Česko.

"Jako favorita turnaje Švýcary nevidím. Když to porovnám s Čechy, je to sice vyrovnané, ale řekl bych, že třeba v bráně jsme silnější. Celkově bych dal trochu výše Kanaďany a Švédy, i když u nich bývá poslední dobou problém s bojovností a hladem," srovnává Rosa.

"Švýcaři nejsou na papíře tak silní jako vloni, zčásti je to možná pořád 'bezejmenný' tým, ale určitě s ním musíme počítat," dodává.

Oproti stříbrnému MS 2024 chybí v sestavě jeden z nejlepších obránců světa Roman Josi, v týmu není ani Nino Niederreiter.

Zato jiné útočné eso Kevin Fiala nakonec přílet do Herningu odkýval, byť úvodní utkání s Čechy podle čtvrtečních informací ještě nestihne.

Hvězdný forvard s českými kořeny vloni trápil Rulíkův tým hlavně v zápase ve skupině, po proměněném nájezdu provokoval fanoušky gestem, jako že je neslyší.

V osmi zápasech nasbíral sedm gólů a šest asistencí, stal se nejlepším útočníkem a také nejužitečnějším hokejistou celého turnaje.

"Fialu samozřejmě netrpělivě vyhlíželi, pomůže jim v mnoha aspektech, ale celý tým si na záda nevezme," přemýšlí Rosa. Hráče Los Angeles nepovažuje za "gamechangera" velikosti Davida Pastrňáka.

"Na krátkodobých turnajích rozhoduje spíš stmelení týmu, přesilovky a brankáři. Švýcaři nemají moc hvězd, ale to není na škodu. V kabině se může stát něco magického, kouzelného, jako třeba Kometě proti favorizovaným Pardubicím," usmívá se trenér.

Švýcaři jinak představí tradiční jména z domácí soutěže.

Nechybí brankář Leonardo Genoni, obránci Dean Kukan s Michaelem Forou, útočníci Sven Andrighetto, Grégory Hofmann a ani 41letý rekordman Andres Ambühl. Ten se na svém dvacátém MS rozloučí s kariérou.

Trojice Jonas Siegenthaler, Nico Hischier a Timo Meier doplnila švýcarský tým z New Jersey.

Stále platí, že se švýcarští hráči z lukrativní domácí ligy nikam ven příliš nehrnou. Nicméně pohodlnost a slabá schopnost hrát pod tlakem, což Rosa v minulosti kritizoval, u nich pomalu vymizela.

"Zlepšilo se to díky většímu počtu cizinců v lize. Švýcarská liga se pořád zkvalitňuje a domácí hokejisté se v ní kvůli cizincům ocitají pod větším tlakem. Zlepšují se v rychlosti, lépe se na ledě rozhodují. Mentálně i fyzicky je to tlačí dopředu," popisuje bývalý český reprezentant.

Podobně jako česká extraliga, tak i švýcarská soutěž šla kvalitou nahoru po masivním odlivu zahraničních hráčů z ruské Kontinentální ligy.

"Problémem číslo jedna ve Švýcarsku je však úzká základna," zmiňuje Rosa. Na mládežnických šampionátech Švýcaři na nejlepší týmy ztrácejí, před několika dny jejich osmnáctka dokonce opustila elitní skupinu.

Dospělou reprezentaci vede už devět let Patrick Fischer, což je na poli mezinárodního hokeje naprostý unikát.

"Proč ne, výsledky víceméně má. Svaz si zvolil cestu švýcarského trenéra a jiných adeptů na výběr tolik není. Možná do budoucna Marco Bayer z Curychu nebo Jan Cadieux, současný Fischerův asistent," uvažuje Rosa.

Jednou by mohl Švýcary vést třeba zmíněný Ambühl. "Věřím, že u hokeje zůstane, protože ty jeho zkušenosti jsou k nezaplacení. Jako hráč už na tom sice fyzicky není tak dobře, ale v šatně je to důležitý prvek. Spojuje tým s trenérem," podotýká rodák z Mostu.

Rosa působil ve Fribourgu na různých trenérských pozicích devět let, od roku 2020 dělal asistenta u hlavního týmu. Dále však v klubu pokračovat nebude.

"Rozhazuju sítě všude, ve Švýcarsku, Česku, Německu i v Americe. Můžu se sebrat a jít kamkoliv, zvykl jsem si na to už jako hráč. Mám obrovskou chuť do práce, nejraději bych hned začal," líčí.

Jako útočník kdysi vyhrál finskou a ruskou ligu, nasbíral 36 startů v NHL za Los Angeles. Má kanadskou manželku a hokej hrají také jeho synové - 18letý Alex a 15letý Adrien.

"Kluci jsou vlastně Švýcaři, brzy budou mít pas, takže naše rodinná základna zůstane ještě na dalších pár let ve Švýcarsku. Já mám ale kufr sbalený a připravený kamkoliv odejít," upřesňuje Rosa.

Ve Fribourgu byl vlastně jediným českým trenérem působícím v elitních evropských soutěžích mimo extraligu a trenérským okem, nikoli jako fanoušek, bude sledovat také dnešní otvírák mistrovství světa.

"Je však pravda, že vloni při finále jsem si zakřičel, to se musím přiznat," směje se Rosa. "Teď je to něco jiného, nejde o play off. Ale samozřejmě rozjezd turnaje je vždy důležitý," dodává.

První zápas českého týmu na MS proti Švýcarsku začíná v 16:20 a deník Aktuálně.cz z něj nabídne podrobnou online reportáž.