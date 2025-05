Nečas už je v Dánsku. Nad jeho startem se ale vznášejí otazníky

Vedení hokejové reprezentace nahlásilo na soupisku pro mistrovství světě patnáct hráčů do pole a dva brankáře, tedy nejmenší možný počet. Mimo sestavu zatím zůstali brankář Josef Kořenář, obránce Daniel Gazda a útočníci Jakub Flek, Jáchym Kondelík, Daniel Voženílek, Jakub Lauko, Adam Klapka a Martin Nečas.

Šestadvacetiletý Nečas, zatím poslední česká posila z NHL, dnes odpoledne přiletěl do Dánska. Na letišti v Billundu, vzdáleném 60 km od dějiště turnaje v Herningu, jej vyzvedl generální manažer reprezentace Jiří Šlégr. Český svaz ledního hokeje o tom informoval na sociálních sítích.

Po zařazení na soupisku se na premiérový start na MS už nyní mohou těšit brankář Daniel Vladař, obránci Jiří Ticháček a Filip Pyrochta a útočník Petr Kodýtek. Český tým ale prakticky jistě oficiální seznam rozšíří v pátek, kdy reprezentaci čeká od 16:20 první zápas v základní skupině proti Švýcarsku. Další hráče musí nahlásit nejpozději dvě hodiny před začátkem utkání.

O tom, zda bude hrát i Nečas, rozhodne sám útočník Colorada. "Uvidíme, jak se bude cítit po letu. Když bude chtít hrát, tak bude. Pokud ne, nenastoupí," řekl asistent trenéra Tomáš Plekanec po dnešním dopoledním tréninku.

Hlavní kouč Radim Rulík již před startem MS uvedl, že tým vstoupí do turnaje se sedmi obránci a 13 útočníky nebo s osmi beky a 12 útočníky. Zároveň na nominační tiskové konferenci řekl, že má ještě zájem o útočníky Tomáše Hertla z Vegas a Davida Kämpfa z Toronta, jejichž týmy postoupily do 2. kola play off NHL. Toronto ale aktuálně vede nad Floridou 2:0 na zápasy.