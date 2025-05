"Proč jsi tam jezdila? Pro prachy?" Vondroušovou zklamali fanoušci, mluví o nenávisti

Prožívá sezonu plnou trápení, kvůli zdravotním problémům Markéta Vondroušová od února neodehrála ani zápas a když se ve středu na poslední chvíli odhlásila z turnaje v Římě, zasypaly ji kritické komentáře českých fanoušků. Wimbledonská šampionka na ně vzápětí reagovala.

"To nevěděla dřív?" "To se jí stalo hodinu před zápasem?" "Proč tam jezdí, když je zraněná?" "Tak snad se vyléčím a hraju." "Dělá to kvůli smlouvám a penězům." "Ta se furt odhlašuje, to je komedie." "Ty jsi jela do Říma nakupovat?"

Některé z komentářů Vondroušová ve čtvrtek zveřejnila na svém instagramu. Přiznala, že ji mrzí, zůstává jí nad nimi rozum stát a pustila se do poměrně rozsáhlé reakce.



"Nechápu, jak někdo může z pohodlí domova soudit něco, o čem nic neví. Netuší, co se děje. Nevidí ani zlomek reality," uvedla pětadvacetiletá tenistka.

Do římské "tisícovky" měla vstoupit proti Číňance Wang Sin-jü, krátce před startem ale napsala, že se na návrat na kurty ještě necítí. "Snažila jsem se, co to šlo, ale ještě nejsem připravená. Uvidíme se v Římě příští rok," informovala.

Následovala podpora od fanoušků, ale i celá řada hejtů.

"Vždycky bojuju do poslední chvíle, abych mohla jít na kurt. Ale když cítím bolest, vím, že tam nemůžu nechat všechno. A bez toho nemůžu vyhrát. A i kdybych přes bolest šla, přijde další hejt - proč hraju, když nemůžu?" vysvětlila Vondroušová.



Bývalá světová šestka dala jasně najevo, že se jí v poslední době nelíbí negativní komentáře nejen na ni, ale i na další české tenistky, které po letech velkých úspěchů neprožívají dobrou sezonu.

"Strašně mě to nebaví a rozčiluje. Spousta z nás má za sebou operace, injekce, prášky na bolest, a každý zápas je boj - s tělem, s hlavou, i s tím, co všechno necháváme bokem, abychom mohly hrát," dodala.



"Český tenis je neuvěřitelně úspěšný. A každá z nás na tom má podíl. Jsme malá země, která dokázala velké věci. Ale je tu i strašně moc nenávisti, které nerozumím."

"Fakt mě zaráží, kolik lidí je schopných soudit něco, čemu vůbec nerozumí. Nejsme stroje. Jsme lidi. S emocemi a bolestmi. Nikdy nevíte, čím si kdo prochází. Nesuďte. Zkuste radši podpořit," uzavřela svou reakci.

Hráčka nastoupila naposledy 19. února v Dubaji, kde prohrála ve druhém kole. V březnu oznámila, že se jí vrátily potíže s ramenem, s kterým byla vloni na operaci.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz minulý měsíc věřila, že se dokáže vrátit na grandslamovém Roland Garros.