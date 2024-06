Postupová matematika: Češi jsou v úzkých, ale může stačit i málo. Rozpis dává výhodu

Čeští fotbalisté si na Euru v Německu zkomplikovali postup do osmifinále. Po dvou zápasech mají na kontě jediný bod a na závěr skupiny proti Turecku určitě musejí bodovat. Mohla by jim ale stačit i remíza.

Proti favorizovanému Portugalsku nečekaně Češi vedli a ještě v nastavení drželi nerozhodný stav. Nakonec ale po prohře 1:2 zůstali bez bodu.

Na papírově slabší Gruzii vlétli, jenže navzdory spršce šancí uhráli jen remízu 1:1.

To znamená, že ve skupině už mohou skončit nejlépe druzí a nejhůře čtvrtí. Jistým vítězem už je stále stoprocentní Portugalsko.

Poslední budou Češi v případě, že proti Turecku získají méně bodů než Gruzie proti Portugalsku. Pravděpodobnější je ale druhá či třetí příčka. Portugalci budou proti Gruzii jasným favoritem a dá se očekávat, že ji porazí.

V každém případě lze říct, že Tomáš Souček a spol. mají postup ve svých rukách.

Jestliže nad Turky zvítězí, skončí druzí, což znamená automatickou vstupenku do osmifinále. Z každé ze šesti skupin přímo postupují právě dva nejlepší celky.

Dočkají se však také čtyři nejlepších týmy ze třetích míst. A tady se matematika komplikuje.

Na minulých dvou Eurech, kde se hrálo stejným systémem s 24 reprezentacemi místo dřívějších 16, byly třeba k postupu ze třetího místa alespoň tři body a slušný poměr vstřelených a obdržených branek. Celkově nejhorším postupujícím týmem byla Ukrajina se třemi body a záporným skóre 4:5 na Euru 2020.

Letos se ale zatím zdá, že na třetí příčce by mohly stačit i body dva. Česko by se do této situace dostalo po remíze proti Turkům a maximálně bodu Gruzie proti Portugalcům.

V zásadě jde o to, aby Češi - pokud se dvěma body skutečně skončí třetí - nechali za sebou alespoň dva jiné třetí týmy.

Určitě se jim to nepovede v případě mužstev z "déčka" a "éčka", která už nasbírala tři body, ale ve zbylých třech skupinách naděje existuje. Ani nejde o žádné sci-fi.

V posledním kole například stačí, když Skotsko v "áčku" remizuje s Maďarskem a Chorvatsko v "béčku" s Itálií, přičemž Albánie podlehne Španělsku. Čechům by v takovém případě pomohlo lepší skóre 2:3.

Ve skupině C pak na aktuálně dvoubodové Slovince (skóre 2:2) čeká Anglie a na jednobodové Srby (1:2) Dánsko.

Češi mají výhodu, že hrají v "efku", takže podle rozpisu půjdou na Turky ve středu ve 21:00, tedy poté, co bude ve všech ostatních skupinách rozhodnuto.

Budou tedy vědět, kolik bodů proti Turecku potřebují, čemuž mohou uzpůsobit taktiku.